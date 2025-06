Darwin’s Paradox!: Cleverer Oktopus mit übernatürlichen Kräfte

Ein neues Action-Adventure mit dem Titel Darwin’s Paradox entsteht derzeit bei ZDT Studio in Paris!

Die französischen Entwickler Mikael Tanguy, Gilles Aujard und Romuald Capron stellen die Handlung und die wichtigsten Spielmechaniken des Spiels vor.

Die Spieler schlüpfen in die Rolle eines cleveren Oktopus namens Darwin, der aus seiner Heimat im Ozean gerissen und in eine bedrohliche, außerirdisch anmutende Welt über den Wellen geworfen wurde.

Alle übernatürlichen Kräfte eines Oktopus kommen in Darwin’s Paradox! voll zur Geltung – von Saugnäpfen an den Tentakeln bis hin zum Ausstoßen von Tinte. Darwin’s Paradox! kann jetzt auf die Wunschliste gesetzt werden. Weitere Neuigkeiten folgen in einer zukünftigen Ankündigung.