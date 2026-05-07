Darwin’s Paradox!: Community-Patch mit Gameplay-Verbesserungen und Fixes auf Steam live

Darwin’s Paradox wird mit Community-Patch umfassend überarbeitet und erhält zahlreiche Verbesserungen, die später auch für Xbox und PlayStation verfügbar sein soll.

KONAMI hat ein umfangreiches Update für die Steam-Version von Darwin’s Paradox veröffentlicht. Der sogenannte Community-Patch bringt zahlreiche Verbesserungen bei Benutzerfreundlichkeit, Gameplay und technischer Stabilität und basiert direkt auf Rückmeldungen der Spielenden.

Das Entwicklerteam des ZDT Studios betont, dass das Feedback der Community maßgeblich in die Überarbeitung eingeflossen ist. Ziel des Updates ist ein flüssigeres, faireres und klarer verständliches Spielerlebnis.

Zu den wichtigsten Anpassungen gehören überarbeitete Gegnerverhalten und Patrouillenmuster sowie eine bessere Sichtbarkeit tödlicher Gefahren. Auch Kamerawinkel wurden angepasst, um Spieler besser durch kritische Situationen zu führen. Zusätzlich wurden Beleuchtung und Levelbereiche optimiert.

Gameplay-seitig wurden Softlock-Probleme behoben, Checkpoints neu verteilt und Respawn-Zeiten verkürzt, um den Spielfluss zu verbessern. Auch Rätsel wurden überarbeitet und mit klareren Hinweisen versehen. Die Häufigkeit von Tutorial- und Hilfepop-ups wurde reduziert.

Ein weiterer Bestandteil des Updates sind Leistungsoptimierungen sowie zahlreiche Fehlerbehebungen. Zusätzlich wurden Verbesserungen am sogenannten „Suiting Up“-Abschnitt des Roboteranzugs vorgenommen.

Neu hinzu kommen außerdem optionale visuelle Einstellungen für cineastische Effekte. Spieler können nun unter anderem Bewegungsunschärfe, Nachschärfung, Bildrauschen, Vignettierung und chromatische Aberration individuell anpassen.

Parallel dazu wurde bereits ein Update für die Nintendo Switch 2-Version veröffentlicht, das zusätzliche Sprachoptionen für vereinfachtes und traditionelles Chinesisch ergänzt. Für die PlayStation 5 wurde zudem ein früher Hotfix ausgerollt, der unter anderem Abstürze sowie Probleme mit DLC-Bonus-Skins behob.

Der Community Patch soll künftig auch für weitere Plattformen wie PlayStation 5, Xbox Series X|S, Epic Games Store und Microsoft Store erscheinen.