Darwin’s Paradox!: Deep Dive Videos zum Adventure

Darwin’s Paradox! ist actionreiches, storybasiertes Plattformspiel von ZTD Studios, das Konami für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC via Steam herausbringt.

Mehr über den Kraken als Protagonisten erfahrt ihr in zwei Deep Dive-Videos von Brooke Hernandez vom Aquarium of the Pacific in Südkalifornien.

Während ihr im ersten Deep Dive echte Kraken kennenlernt und erfahrt, wie sie sich im Vergleich zum Protagonisten schlagen, widmet sich das zweite Video mit seiner Intelligenz und seinen einzigartigen Eigenschaften.