Darwin’s Paradox!: Der geniale Oktopus im neuen Gameplay-Trailer

Im neuen Gameplay-Trailer zu Darwin’s Paradox! wird erstmals gezeigt, wie der clevere Oktopus Darwin in ein außergewöhnliches Abenteuer verwickelt wird, um die Welt zu retten. Das Spiel kombiniert Erkundung, Rätsel und actionreiche Sequenzen zu einer spannenden Reise voller Überraschungen. Mit seinen einzigartigen Fähigkeiten kann Darwin seine Umgebung manipulieren, Hindernisse überwinden und in einer faszinierenden Unterwasserwelt überleben.
Darwin’s Paradox! erscheint 2026 und verspricht ein unverwechselbares Spielerlebnis, das Neugier und Kreativität belohnt. Spielerinnen und Spieler können den Titel ab sofort auf ihre Wunschliste setzen und sich auf eine emotionale und visuell beeindruckende Geschichte vorbereiten, in der ein ungewöhnlicher Held den Lauf der Evolution verändert.
Sieht wirklich klasse aus. Wird bestimmt auch nicht so lang sein, darum ist das ein Kandidat für mich.
Das Spiel habe ich auch auf dem Schirm 👍.
Hat mich schon bei der Vorstellung überzeugt 🙂
Das schaut ja super aus und der Oktopus is ja echt knuffig, wird vorgemerkt 🙂