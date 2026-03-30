Darwin’s Paradox!: Erste Wertungen zum Oktopus-Abenteuer

Die ersten Reviews zu Darwin’s Paradox! sind eingetroffen. Auf OpenCritic liegt der Titel aktuell bei einem Score von 76, während auf Metacritic ebenfalls ein Wert von 76 für die PlayStation 5 erreicht wird. Für die Xbox Series X|S fällt die Bewertung mit 71 etwas niedriger aus.
Im Zentrum des Spiels steht ein ungewöhnlicher Protagonist: ein intelligenter Oktopus namens Darwin, der aus seiner gewohnten Umgebung entführt wird und sich plötzlich in einem weitläufigen Industriekomplex wiederfindet. In diesem Setting entfaltet sich ein Abenteuer, das optisch und spielerisch stark an einen Animationsfilm erinnert.
Spielerisch kombiniert der Titel klassische Jump ’n’ Run-Elemente mit Puzzle- und Abenteuermechaniken. Dabei kommen Darwins besondere Fähigkeiten zum Einsatz, darunter Schwimmen, Tarnung und weitere spezialisierte Fähigkeiten, die gezielt genutzt werden müssen, um Hindernisse zu überwinden und Rätsel zu lösen.
Die ersten Bewertungen deuten darauf hin, dass das Spiel mit seinem kreativen Ansatz und der ungewöhnlichen Hauptfigur überzeugen kann, auch wenn die Unterschiede zwischen den Plattformen in den Wertungen sichtbar werden.
Darwin’s Paradox! – Medaillenspiegel
- Worth Playing 9/10
- DualShockers 90/100
- TheSixthAxis 8/10
- DayOne 8/10
- Gamereactor UK 80/10
- GAMES.CH 80/100
- MondoXbox 7,5/10
- GameInformer 70/100
- WellPlayed 6/10
10 Kommentare AddedMitdiskutieren
Habe die Demo gespielt. Sie war ok
Auf der Xbox?
Ja. Series S
Ok find die Demo grad nicht im store.
Eigentlich nur nach Darwin suchen. Dann wird die Vollversion und die Demo angezeigt.
Hatte bisher einen guten Eindruck gemacht, scheint auf jeden Fall nicht schlecht zu sein.
Die Demo hat mit gut gefallen. Werde mir das Spiel zu gegebener Zeit holen
Hatte mich irgendwie schon im ersten Trailer direkt angesprochen und haust seitdem in meiner Wishlist. Gebe zwar nicht so viel auf Wertungen, aber schön, dass es keine Grütze zu werden scheint.
Fände die Demo super wird morgen gekauft 25€ ist ok
Ist aber sicher ein witziges Game.