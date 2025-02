Darwin’s Paradox!: Oktopus erlebt großes Abenteuer

Auf einen Oktopus wartet in Darwin’s Paradox! ein großes Abenteuer auf Konsolen und PC.

Konami und ZDT Studios fahren die Arme im neuen Trailer zu Darwin’s Paradox! aus. Der Action-Adventure-Plattformer mit einem Oktopus als Hauptfigur wurde bereits 2022 für Konsolen und PC angekündigt.

Im neuen Reveal-Trailer wird Darwin aus seiner natürlichen Umgebung gerissen und mitten hinein in eine chaotische Welt, in der die UFOOD INC. einen hinterhältigen Plan zur Weltherrschaft schmiedet.

„Nutzt eure Krakeninstinkte, um durch feindliche Gebiete zu schleichen, die von der sehr menschlichen – und definitiv nicht außerirdischen – UFOOD INC. patrouilliert werden. Mit Darwins mit Saugnäpfen versehenen Armen müssen sich die Spieler an ihren Feinden vorbeimanövrieren. Mit Hilfe von Tarnungen und sorgfältig getimten Tintenschüssen müssen sie die Umgebung nutzen, um zu täuschen und abzulenken.“