Darwin’s Paradox!: Release-Termin, Demo und geheimen Snake‑Skin enthüllt

Darwin’s Paradox! startet im April durch und verbindet seine oktopusartige Tarnkunst mit einer neuen Demo voller Tentakel‑Action und einem versteckten Snake‑Skin.

Mit frischen Details zum kommenden Abenteuer‑Platformer Darwin’s Paradox! meldet sich KONAMI zurück.

Entwickelt wurde Darwin’s Paradox! gemeinsam mit dem französischen Studio ZDT. Im Mittelpunkt steht Darwin, ein gewitzter Oktopus, der seine natürlichen Fähigkeiten nutzt, um sich durch anspruchsvolle Plattform‑Passagen zu kämpfen.

Seine Tarnung, die flexiblen Saugnäpfe zum Klettern und der gezielte Tintenstrahl bilden das Fundament eines Gameplays, das auf schnelle Reaktionen und clevere Nutzung der Umgebung setzt.

Vorbesteller erhalten zwei zusätzliche Skins für Darwin, die unter den Namen Psyched und Dotted im Hauptspiel verfügbar sein werden. Beide Varianten erweitern die optische Vielfalt des Charakters und begleiten die Reise zurück ins Meer, die das Herz der Geschichte bildet.

Darwin’s Paradox! orientiert sich visuell an hochwertigen Animationsfilmen und kombiniert diesen Look mit einem innovativen Ansatz für Plattformer‑Gameplay. Die Mischung aus stilisierter Präsentation und oktopusartigen Fähigkeiten soll ein Erlebnis schaffen, das sich klar von klassischen Genre‑Vertretern abhebt.

Parallel zur Terminankündigung erscheint heute eine neue spielbare Demo für Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2 sowie für PC über den Epic Games Store und Steam. Die PlayStation‑5‑Version folgt heute um 17:00 Uhr.

Die Demo enthält subtile Anspielungen auf einen weiteren bekannten Tarnkünstler aus dem KONAMI‑Universum. Darwins Skin verwandelt sich in einem Abschnitt in einen exklusiven Snake‑Skin, der später auch im Hauptspiel als Easter Egg entdeckt werden kann.

Darwin’s Paradox! erscheint am 2. April für PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2 sowie im Epic Games Store und auf Steam und kann ab sofort vorbestellt werden.