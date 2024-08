Date Everything!: Sandbox-Dating-Simulator erscheint im Oktober

Der Sandbox-Dating-Simulator Date Everything! erscheint am 24. Oktober auf Steam, Nintendo Switch, PlayStation 5 und Xbox Series X|S.

Während der Indie World & Nintendo Direct: Partner Showcase, kündigte Team17 an, dass Date Everything! am 24. Oktober für PC und Konsolen erscheinen wird.

Date Everything! ist ein Sandkasten-Dating-Simulator, bei dem alles in deinem Haus gedatet werden kann. Das Spiel verfügt über eine große Anzahl an bekannten Stimmen, darunter Felicia Day (Supernatural, The Magicians), Johnny Yong Bosch (Bleach, Mighty Morphin‘ Power Rangers), Grey DeLisle (Scooby-Doo, The Last Airbender) und viele mehr!