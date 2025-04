Date Everything!: Verabredung am 17. Juni steht fest

Team17 Digital und der in Los Angeles ansässige Entwickler Sassy Chap Games haben angekündigt, dass ihr Sandbox-Dating-Simulator Date Everything! am 17. Juni 2025 für PC, Nintendo Switch, PlayStation 5 und Xbox Series X|S erscheinen wird.

Schaut euch dieses neue Video an, in dem Skylar (gesprochen von Felicia Day) erklärt, wie Dateviators funktionieren:

Date Everything! lässt euch eine Welt erkunden, in der selbst die gewöhnlichsten Gegenstände romantisches Potenzial besitzen.

Ausgestattet mit einer „Dateviator“-Brille können die Spieler mit allem, vom Wäschekorb bis zur Luft selbst, chatten und dabei einzigartige Persönlichkeiten und Ergebnisse entdecken.

Macht euch bereit für einen Sommer der Liebe mit der physischen Edition, die dann auf allen Plattformen erscheinen wird.

Date Everything! bietet:

100 vollständig vertonte Charaktere zum daten, in die sich die Spieler verlieben können.

Verzweigte Dialoge, die zu mehreren Enden für jeden Charakter führen.

Über 4 Stunden Musik, wobei jede datebare Figur ihr eigenes Thema hat.

Über 11.000 handgezeichnete Bilder.

1,2 Millionen Wörter und 70.000 Sprachzeilen.

Eine vollständig interaktive 3D-Oberwelt, die sich je nach den im Spiel getroffenen Entscheidungen verändert.

Mit einem großen Aufgebot an bekannten Stimmen, darunter Felicia Day (Supernatural, Fallout), Ben Starr (Final Fantasy 16), Critical Role-Star Matt Mercer, BAFTA-Preisträgerin Laura Bailey (The Last of Us), Neil Newbon (Baldurs Gate 3), Troy Baker (Indiana Jones und der große Kreis), Ashley Burch (Horizon-Serie) und viele mehr!