Dauntless: Großes Awakening-Update steckt voller Inhalte

Autor:, in / Dauntless

Neuer Behemoth, 18 neue Waffen, überarbeiteter Spielverlauf, plattformübergreifendes Spiel und vieles mehr stecken in Dauntless: Awakening.

Dauntless kehrt am 5. Dezember mit seinem bisher umfangreichsten Update, Awakening, zurück.

Als Debüt auf Steam wird Dauntless: Awakening zudem auf allen Plattformen mit Cross-Progression verfügbar sein, so dass alte und neue Spieler ihre Abenteuer nahtlos über Konsole, Epic Games und Steam fortsetzen können.

Die erste Season, Dauntless: Awakening, eröffnet die neue Ära mit einer Vielzahl neuer Inhalte. Weitere Seasons sind bereits in Arbeit und bringen regelmäßig neue Inhalte, Herausforderungen und Belohnungen für Slayer.

Der Trailer zu Dauntless: Awakening gibt einen kleinen Einblick in das, was euch erwartet:

Im Mittelpunkt des Updates steht der neueste Behemoth, Karkonos, der in Zusammenarbeit mit der Dauntless-Community entwickelt wurde. Diese epische Begegnung findet im gespenstischen Jagdgebiet der Domäne des Zwielichts statt, wo Spieler Teile für die Herstellung des begehrten Brineguard-Rüstungssets verdienen können.

Dauntless: Awakening führt 18 neue Waffen ein, von denen sieben durch frühe Quests freigeschaltet werden, darunter das Silberschwert und die Goldenen Klauen.

Weitere 11 Waffen können über Waffenmarken erworben werden, die man in wöchentlichen Herausforderungen und sowohl in den kostenlosen als auch in den kostenpflichtigen Strecken des neuen Jagdpasses erhält.

Jede Waffe hat eine einzigartige Spezialfähigkeit, kann bis Stufe 60 aufgewertet werden und verfügt über 25 freischaltbare Talente, die Spezial-, Aktiv- und Passivfähigkeiten verstärken.

Um den Spielern das Aufleveln ihrer Waffen zu erleichtern, können sie sowohl eine Waffe als auch eine Subwaffe ausrüsten, wobei beide die gleichen EP erhalten.

Dieses Update ist das Ergebnis von Spieler-Feedback und Innovationen, die zum Teil aus den Erkenntnissen der geschlossenen Beta stammen, und bringt neue Herausforderungen, Belohnungen und Abenteuer für Slayer auf der ganzen Welt.

Alle Details zum Jagd-Pass, zum plattformübergreifenden Spiel und zu allen Neuerungen in Dauntless findet ihr im Dauntless: Awakening Blog.