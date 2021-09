Autor:, in / Dauntless

Macht euch in einem neuen Trailer ein erstes Bild zum 1.7.4 Update des Free-to-Play-Titels Dauntless.

Der Entwickler Phoenix Labs hat einen neuen Trailer zu Dauntless veröffentlicht. In diesem wird das 1.7.4 Update präsentiert, das ein neues Ungetüm den Hunting Grounds hinzufügt: Phaelanx. Ein neuer Perk und neue Quests sind ebenfalls in der veröffentlichten Aktualisierung mit an Bord.

Das Free-to-Play-Rollenspiel ist für Xbox Series X/S, Xbox One, PlayStation 4, Switch und PC erhältich. Außerdem bietet es Cross-Progression und Cross-Play.