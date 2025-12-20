Dave the Diver: In the Jungle DLC führt neue Spielsysteme, ein neues Restaurant und mehr ein

Image: MINTROCKET

Der Dave the Diver DLC „In the Jungle“ führt neue Spielsysteme, ein neues Restaurant und ein Dorf mit Einheimischen ein, die Dave für sich gewinnen muss.

Heute hat Mintrocket, der Entwickler von Dave the Diver, einen brandneuen „Dev Dive“-Vlog veröffentlicht, in dem er auf das letzte Jahr zurückblickt und einige spannende Neuigkeiten aus dem Studio teilt, darunter einen lang erwarteten tiefen Einblick in den kommenden DLC „In the Jungle“.

  3. BasDom 27480 XP Nasenbohrer Level 3 | 20.12.2025 - 07:45 Uhr

    Dave the Diver ist ein richtig gutes Spiel! Freue mich auf das Dlc

  4. Andreas1806 43370 XP Hooligan Schubser | 20.12.2025 - 07:51 Uhr

    Also mich hat das Spiel nicht überzeugt. Hab glaub 1-2 Stunden gespielt… das wars

  5. de Maja 314035 XP Xboxdynasty Veteran Gold | 20.12.2025 - 07:54 Uhr

    Bin ich noch unentschlossen, mittlerweile gefallen mir zwar so ein zwei Pixelgames aber wenn es zu sehr JnR wird langweilt es schnell, keine Ahnung wo da Dave einzuordnen ist.

  7. Bootie Sweat 15100 XP Sandkastenhüpfer Level 3 | 20.12.2025 - 08:22 Uhr

    Das Spiel gibt es gerade für 10,99 € im Sale im Microsoft Store. Wer es noch nicht gekauft hat, sollte jetzt zuschlagen.

  8. Carnivor50 20865 XP Nasenbohrer Level 1 | 20.12.2025 - 08:34 Uhr

    Langsam aber sicher komme ich nicht mehr drumherum zuzuschnappen. Steht ganz ganz oben auf meiner Wunschliste.

