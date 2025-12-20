Dave the Diver: In the Jungle DLC führt neue Spielsysteme, ein neues Restaurant und mehr ein

Der Dave the Diver DLC „In the Jungle“ führt neue Spielsysteme, ein neues Restaurant und ein Dorf mit Einheimischen ein, die Dave für sich gewinnen muss.

Heute hat Mintrocket, der Entwickler von Dave the Diver, einen brandneuen „Dev Dive“-Vlog veröffentlicht, in dem er auf das letzte Jahr zurückblickt und einige spannende Neuigkeiten aus dem Studio teilt, darunter einen lang erwarteten tiefen Einblick in den kommenden DLC „In the Jungle“.