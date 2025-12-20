Dave the Diver: In the Jungle DLC führt neue Spielsysteme, ein neues Restaurant und mehr ein

Heute hat Mintrocket, der Entwickler von Dave the Diver, einen brandneuen „Dev Dive“-Vlog veröffentlicht, in dem er auf das letzte Jahr zurückblickt und einige spannende Neuigkeiten aus dem Studio teilt, darunter einen lang erwarteten tiefen Einblick in den kommenden DLC „In the Jungle“.
= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.
10 Kommentare AddedMitdiskutieren
Das Spiel soll auch sehr spaßig sein
Haben Spiele so an sich.
Leider nicht jedes
Pack ich mal auf die Liste
Dave the Diver ist ein richtig gutes Spiel! Freue mich auf das Dlc
Also mich hat das Spiel nicht überzeugt. Hab glaub 1-2 Stunden gespielt… das wars
Bin ich noch unentschlossen, mittlerweile gefallen mir zwar so ein zwei Pixelgames aber wenn es zu sehr JnR wird langweilt es schnell, keine Ahnung wo da Dave einzuordnen ist.
Das Game muss ich auch noch nachholen
Das Spiel gibt es gerade für 10,99 € im Sale im Microsoft Store. Wer es noch nicht gekauft hat, sollte jetzt zuschlagen.
Langsam aber sicher komme ich nicht mehr drumherum zuzuschnappen. Steht ganz ganz oben auf meiner Wunschliste.