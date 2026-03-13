Dave the Diver: Neuer Trailer und Termin zum Dschungel-DLC

Dave the Diver erweitert im Juni sein Abenteuer mit dem großen Dschungel‑DLC.

Mintrocket veröffentlicht am 18. Juni weltweit das neue In the Jungle DLC für Dave the Diver auf PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox sowie Nintendo Switch und Switch 2.

Die Erweiterung führt Dave in ein frisches Setting, das ihn erstmals in ein weitläufiges Süßwassergebiet versetzt. Dort übernimmt er neue Aufgaben, begegnet einer Vielzahl an Bewohnern und unterstützt vertraute Figuren in einer Umgebung, die idyllische Ruhe mit unterschwelliger Gefahr verbindet.

Rund zehn Stunden zusätzlicher Inhalt erweitern das Abenteuer um neue Begegnungen und Mechaniken, die sich deutlich vom Hauptspiel und früheren DLCs unterscheiden.

Im Zentrum steht das Dorf Utara, ein abgelegenes Dschungeldorf, in dem die Zeit in Echtzeit vergeht. Dave verbringt seine Tage mit Tauchgängen, dem Sammeln von Früchten und Ressourcen sowie dem Erfüllen von Aufgaben für die Dorfbewohner.

Beziehungen spielen eine zentrale Rolle, denn mit wachsendem Vertrauen öffnen sich neue Möglichkeiten in Utara, die sich bis zu Banchos Restaurantgeschäft auswirken. Dave the Diver verknüpft damit erneut soziale Interaktionen mit spielerischem Fortschritt.

Eine der größten Neuerungen ist Bancho Grill, ein neues Restaurant in Utara mit vollständig gekochtem Süßwassermenü. Anders als im beengten Bancho Sushi bewegt sich Dave hier frei durch mehrere Bereiche, um Gäste zu bedienen.

Mit zunehmender Verbundenheit der Dorfbewohner tauchen diese als Gäste im Grill auf, wodurch das Restaurant zu einem wichtigen Treffpunkt und Bindeglied zwischen Dave und der Gemeinschaft wird.

Die Erweiterung verlagert die Tauchgänge in einen riesigen Süßwassersee, der neue Lebensformen, ungewohnte Zutaten und zahlreiche Gefahren beherbergt.

Dave the Diver erhält dafür neue Ausrüstung, darunter die Jungle Gun. Diese wandelbare Waffe lässt sich spontan in Netzgewehre, Schrotflinten, Scharfschützengewehre oder Standardwaffen verwandeln, was flexible Kampfstrategien ermöglicht und das Experimentieren mit unterschiedlichen Spielstilen fördert.