Dave the Diver: Schöpfer will IP genreübergreifend ausbauen

Mit Dave the Diver feierte Mintrocket seinen großen Durchbruch. Die Mischung aus Wirtschaftssimulation, Action-Adventure und Rollenspiel konnte sich bis dato vier Millionen Mal verkaufen und obendrein einen BAFTA Award einheimsen.

Mittlerweile agiert das Entwicklerstudio als unabhängige Abteilung von Nexon und CEO Jaeho Hwang plant seine IP mit neuen Spielen zu verschiedenen Charakteren genreübergreifend auszubauen, wie er im Gespräch mit VGC verrät:

„Eigentlich möchte ich die Dave the Diver IP selbst erweitern. Ich denke, das ist der Traum eines jeden Directors, denn wir haben eine Figur, mit der man sich identifizieren kann.“

„Aber eigentlich sind wir bei Dave the Diver nicht wirklich tief in die persönlichen Geschichten eingestiegen, weil wir das Spiel sehr ungezwungen halten wollten.“

„Als Director möchte ich also neben dem Story-DLC, an dem wir gerade arbeiten, auch separate Spiele über jeden Charakter machen, um zu zeigen, wie sie sich kennengelernt haben und was sie gemacht haben, bevor sie zum Blauen Loch kamen.“

„In diesem Sinne können die Genres der Spiele unterschiedlich sein. Wenn wir eines Tages anfangen, ein Spiel mit Daves Hintergrundgeschichte zu machen, könnten wir vielleicht Dave [einen anderen Beruf] geben. Er war schon immer ein Taucher, also haben wir noch nicht wirklich darüber nachgedacht, wie wir mit Dave weitermachen sollen.“

„Ich möchte wirklich zeigen, wie er aufgewachsen ist, wie er Taucher wurde und wie er schließlich zum Blauen Loch kam.“

„Ich denke, das ist wirklich lustig. Cobra, eine unserer Hauptfiguren, stammt aus meinem vorherigen Projekt Evil Factory. Er war ein Waffenhändler, dem die Lizenz entzogen wurde, und danach hat er sich zur Ruhe gesetzt und sein Leben genossen, und dann ist etwas passiert, und er beschloss, zum Blauen Loch zu kommen. Deshalb möchte ich diese Art von Geschichte auch in anderen Spielen erzählen.“