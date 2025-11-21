Dave the Diver: Tiefsee-RPG erkundet jetzt auch die Xbox

Dave the Diver, das lockere Einzelspieler-Rollenspiel, in dem ihr die Tiefsee erkundet, ist jetzt für Xbox erhältlich.

Dave the Diver, das Pixel-Art-Abenteuer, welches Unterwassererkundung und Restaurant-Tycoon-Gameplay miteinander vereint, ist jetzt für Xbox Series X|S, Xbox auf PC und Xbox Cloud sowie als Xbox Play Anywhere Titel erhältlich.

Als Tiefseetaucher können die Spieler das reiche Meeresökosystem des Blue Hole erleben, während sie Fische jagen, gegen riesige Kreaturen kämpfen und alte Artefakte entdecken.

Es lauert allerdings eine mysteriöse Bedrohung in der Nähe, so dass es wichtig ist, neue Ausrüstung zu sammeln, um sich zu verteidigen.

Außerhalb des Wassers leiten die Spieler ein Sushi-Restaurant und fangen mit ihren fangfrischen Zutaten die Seele des Meeres in ihren Gerichten ein.