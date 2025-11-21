Dave the Diver: Tiefsee-RPG erkundet jetzt auch die Xbox

Dave the Diver, das Pixel-Art-Abenteuer, welches Unterwassererkundung und Restaurant-Tycoon-Gameplay miteinander vereint, ist jetzt für Xbox Series X|S, Xbox auf PC und Xbox Cloud sowie als Xbox Play Anywhere Titel erhältlich.
Als Tiefseetaucher können die Spieler das reiche Meeresökosystem des Blue Hole erleben, während sie Fische jagen, gegen riesige Kreaturen kämpfen und alte Artefakte entdecken.
Es lauert allerdings eine mysteriöse Bedrohung in der Nähe, so dass es wichtig ist, neue Ausrüstung zu sammeln, um sich zu verteidigen.
Außerhalb des Wassers leiten die Spieler ein Sushi-Restaurant und fangen mit ihren fangfrischen Zutaten die Seele des Meeres in ihren Gerichten ein.
Eines der besten Indies mMn.
Mich wundert, das es das Spiel nicht auf Xbox gab oder versteh ich was falsch?
Ja, wundert mich auch.
Ist ja nicht unbedingt brandneu.
Ich fands aber eher langweilig
Komisch echt…ist eigentlich kein Indie, muss mich korrigieren, aber die Grafik lockt einen, das zu behaupten😏
Sony hatte einen Exclusiv deal der wohl abgelaufen ist.
Krass das die das Potenzial erkannt haben, ich habs zwar immer gesehen, aber mir nix dabei gedacht und iirgendwann mal gab’s ne Werbung und hab mir gedacht ach komm probier mal, ein echt lustiges und süchtig machendes Spiel.
Geniales Game. Wer auf Indie Games steht muss hier zuschlagen 😉. @Robilein
Jetzt fängst du auch mit den Lobgesängen an, danke😂😂😂
Ja, bin jetzt echt schwach geworden und habe die 19,99€ investiert. Man lebt nur einmal😂👍
Soll auch echt ein gutes Spiel sein.
Schon längst gespielt. 😁
Da mir die Warterei damals auf den Keks ging, hatte ich auf der Switch zugeschlagen. Deswegen warte ich jetzt auf ’nen guten Sale. Die ersten paar Stündchen waren aber schon spaßig.
Wird im Sale einmal mitgenommen, habe es bisher nicht gespielt.
Ist erstmal nicht relevant für mich, scheint aber sehr beliebt zu sein.
Gut das ich noch ein paar rewards punkte habe.