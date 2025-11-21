Dave the Diver: Tiefsee-RPG erkundet jetzt auch die Xbox

Image: MINTROCKET

Dave the Diver, das lockere Einzelspieler-Rollenspiel, in dem ihr die Tiefsee erkundet, ist jetzt für Xbox erhältlich.

Dave the Diver, das Pixel-Art-Abenteuer, welches Unterwassererkundung und Restaurant-Tycoon-Gameplay miteinander vereint, ist jetzt für Xbox Series X|S, Xbox auf PC und Xbox Cloud sowie als Xbox Play Anywhere Titel erhältlich.

Als Tiefseetaucher können die Spieler das reiche Meeresökosystem des Blue Hole erleben, während sie Fische jagen, gegen riesige Kreaturen kämpfen und alte Artefakte entdecken.

Es lauert allerdings eine mysteriöse Bedrohung in der Nähe, so dass es wichtig ist, neue Ausrüstung zu sammeln, um sich zu verteidigen.

Außerhalb des Wassers leiten die Spieler ein Sushi-Restaurant und fangen mit ihren fangfrischen Zutaten die Seele des Meeres in ihren Gerichten ein.

  1. Teddofryo 79655 XP Tastenakrobat Level 4 | 21.11.2025 - 14:38 Uhr

    Eines der besten Indies mMn.

    Mich wundert, das es das Spiel nicht auf Xbox gab oder versteh ich was falsch?

      • Teddofryo 79655 XP Tastenakrobat Level 4 | 21.11.2025 - 14:54 Uhr
        Antwort auf DrFreaK666

        Komisch echt…ist eigentlich kein Indie, muss mich korrigieren, aber die Grafik lockt einen, das zu behaupten😏

      • Teddofryo 79655 XP Tastenakrobat Level 4 | 21.11.2025 - 17:50 Uhr
        Antwort auf Hey Iceman

        Krass das die das Potenzial erkannt haben, ich habs zwar immer gesehen, aber mir nix dabei gedacht und iirgendwann mal gab’s ne Werbung und hab mir gedacht ach komm probier mal, ein echt lustiges und süchtig machendes Spiel.

    • Robilein 1180110 XP Xboxdynasty Legend Gold | 21.11.2025 - 14:56 Uhr
      Antwort auf Saibot77

      Jetzt fängst du auch mit den Lobgesängen an, danke😂😂😂

      Ja, bin jetzt echt schwach geworden und habe die 19,99€ investiert. Man lebt nur einmal😂👍

      Soll auch echt ein gutes Spiel sein.

  4. RappScallion 16200 XP Sandkastenhüpfer Level 3 | 21.11.2025 - 15:02 Uhr

    Da mir die Warterei damals auf den Keks ging, hatte ich auf der Switch zugeschlagen. Deswegen warte ich jetzt auf ’nen guten Sale. Die ersten paar Stündchen waren aber schon spaßig.

