Dave the Diver: Verrückter Live-Action-Trailer stimmt auf Dschungel-Abenteuer ein

Ein neuer Live-Action-Trailer zu Dave the Diver liefert weitere Eindrücke zur bevorstehenden In the Jungle-Erweiterung.

Wenige Tage vor der Veröffentlichung des In the Jungle-DLCs haben die Entwickler von Mintrocket einen neuen Live-Action-Trailer zu Dave the Diver präsentiert.

Das Video zeigt Dave, Cobra, Bancho sowie weitere bekannte Figuren auf ihrer Reise in eine unbekannte Region voller neuer Gefahren und ungewöhnlicher Charaktere.

Produziert wurde der Trailer gemeinsam mit der Filmproduktionsfirma The Asylum, die unter anderem durch Produktionen wie Sharknado bekannt wurde. Für Drehbuch und Regie zeichnete Anthony C. Ferrante verantwortlich, der bereits mehrere Filme der Sharknado-Reihe inszenierte.

Inhaltlich bereitet der Trailer auf die kommende Erweiterung In the Jungle vor, die Dave in bislang unerforschtes Gebiet führt. Dort warten neue Süßwasserregionen, fremde Tier- und Pflanzenarten sowie zahlreiche neue Bewohner auf die Spieler.

Neben einer komplett neuen Handlung soll die Erweiterung rund zehn Stunden zusätzliche Inhalte bieten. Darüber hinaus versprechen die Entwickler neue Begegnungen, Gameplay-Mechaniken und Minispiele, die weder im Hauptspiel noch in den bisherigen Erweiterungen enthalten waren.

Auch bekannte Charaktere aus dem Grundspiel sollen in der neuen Geschichte wieder eine Rolle übernehmen und Dave bei seinem neuesten Abenteuer begleiten.

Dave the Diver: In the Jungle erscheint am 18. Juni für PC und Konsolen.