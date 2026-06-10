Dave the Diver: Verrückter Live-Action-Trailer stimmt auf Dschungel-Abenteuer ein

Wenige Tage vor der Veröffentlichung des In the Jungle-DLCs haben die Entwickler von Mintrocket einen neuen Live-Action-Trailer zu Dave the Diver präsentiert.
Das Video zeigt Dave, Cobra, Bancho sowie weitere bekannte Figuren auf ihrer Reise in eine unbekannte Region voller neuer Gefahren und ungewöhnlicher Charaktere.
Produziert wurde der Trailer gemeinsam mit der Filmproduktionsfirma The Asylum, die unter anderem durch Produktionen wie Sharknado bekannt wurde. Für Drehbuch und Regie zeichnete Anthony C. Ferrante verantwortlich, der bereits mehrere Filme der Sharknado-Reihe inszenierte.
Inhaltlich bereitet der Trailer auf die kommende Erweiterung In the Jungle vor, die Dave in bislang unerforschtes Gebiet führt. Dort warten neue Süßwasserregionen, fremde Tier- und Pflanzenarten sowie zahlreiche neue Bewohner auf die Spieler.
Neben einer komplett neuen Handlung soll die Erweiterung rund zehn Stunden zusätzliche Inhalte bieten. Darüber hinaus versprechen die Entwickler neue Begegnungen, Gameplay-Mechaniken und Minispiele, die weder im Hauptspiel noch in den bisherigen Erweiterungen enthalten waren.
Auch bekannte Charaktere aus dem Grundspiel sollen in der neuen Geschichte wieder eine Rolle übernehmen und Dave bei seinem neuesten Abenteuer begleiten.
Dave the Diver: In the Jungle erscheint am 18. Juni für PC und Konsolen.
5 Kommentare AddedMitdiskutieren
Sieht immer lustig und gut aus, aber trotzdem reizt es mich nicht das zu spielen
Dave the Diver war schon ganz cool aber zum Ende hin hat sich das schon alles etwas gezogen…glaub da passe ich obwohl es sicher cool wird.
Scheint echt gut bei vielen anzukommen, wenn sie einen Dlc dazu veröffentlichen, bin bisher nicht dazu gekommen es zu zocken.
Super Trailer 👍
Spricht mich persönlich zu wenig an