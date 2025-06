DAVY x JONES: Neues Entwickler-Video und Demo auf Steam

Autor:, in / DAVY x JONES

Mehr über das Piraten-Actionspiel Davy X Jones gibt es in einem neuen Entwickler-Video sowie einer spielbaren Demo auf Steam.

Das Team von PARASIGHT, den Entwicklern des von Kritikern gefeierten BLACKTAIL, lädt Spieler dazu ein, einen ersten Eindruck von ihrem kürzlich vorgestellten First-Person-Action-Adventure DAVY x JONES zu gewinnen, das in einer surrealen Piratenunterwelt spielt.

Bis zum Ende des Steam Next Fests am 16. Juni können Spieler in eine exklusive Demo von DAVY x JONES eintauchen und einen ersten Eindruck von den Seeräuberkämpfen, dämonischen Bewohnern, dem schrägen Humor und den legendären Protagonisten gewinnen.

Spieler auf Konsolen erfahren mehr von den Entwicklern hingegen in einem neuen Developer-Video:

Enthüllungs-Trailer: