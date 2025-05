DAVY x JONES: Piratenlegende kämpft sich durch die Hölle

Macht euch bereit für ein Piratenabenteuer, das seinesgleichen sucht. Die Crew von PARASIGHT, die Macher von BLACKTAIL, kündigt ihren neuesten Titel an: DAVY x JONES, ein First-Person-Action-Adventure, das in einer surrealen Piratenunterwelt spielt und für PC und Konsolen erscheint.

In DAVY x JONES schlüpfen die Spieler in die Stiefel des legendären Piraten selbst – betrogen, ausgeraubt und schließlich geköpft.

Jones erwacht in The Locker, einer Piratenhölle, die in Inseln zersplittert ist, die auf einem endlosen Wolkenmeer treiben. Doch der Tod ist nur der Anfang seiner epischen Rachegeschichte.

Übernehmt die Kontrolle über den kopflosen Körper des Kapitäns – Jones – und schmiedet eine unwahrscheinliche Allianz mit eurem sturen Schädel – Davy -, während ihr eure legendären Artefakte zurückholt und euch eurem ewigen Erzfeind stellt: Blackbeard.

Kämpft wie eine echte Piratenlegende, mit Schwert, Pistole und sogar eurem eigenen, scharfzüngigen Schädel – dessen Tentakel einen verdammt guten Enterhaken abgeben.

Fliegt zwischen wolkenverhangenen Inseln an Bord von Abby, eurem Halb-Schiff, Halb-Wal-Schiff, und stellt euch in verzweifelten Kämpfen in den Tiefen von The Locker gewaltigen Giganten.

Versammelt eure Mannschaft und rächt eure Ehre, indem ihr euch durch Horden von verfluchten Seelen, Unholden und legendären Piraten kämpft, um der Unterwelt zu entkommen!

Features:

Eine neue Interpretation der Legende: Spielt als der legendäre Davy Jones – sein abgetrennter Kopf führt, während der Spieler seinen gewaltigen Körper in einer unvergesslichen Allianz steuert

Reist durch The Locker, eine surreale Piratenhölle, die in neun Inseln zersplittert ist, die auf einem unendlichen Wolkenmeer treiben. Stellt euch verdrehten Unholden, verfluchten Seelen und legendären Ungetümen wie dem Kraken – den Hütern der dunkelsten Geheimnisse der Unterwelt.

Schlagt euch durch alles, was sich euch in den Weg stellt. Meistert den rasanten First-Person-Kampf mit Schwert, Pistole und eurem eigenen sprechenden Schädel – und bahnt euch euren Weg zurück in die Legende.

Jeder gefallene Feind lässt eine flüchtige Unterwelt-Essenz fallen. Wenn die Essenzen zusammenkommen, verschmelzen sie zu einer Schatztruhe mit mächtiger Beute – aber jede Truhe entfesselt auch einen unberechenbaren Unhold. Werdet ihr das Risiko eingehen … oder vor dem Sturm fliehen?

Lernt Abby kennen: ein junges Ungetüm, ein Hybrid aus Schiff und Wal, das sich eurer epischen Reise anschließt. Sie ist euer Stützpunkt, eure Artillerie und euer Verbündeter. Rekrutiert legendäre Offiziere als Besatzung und entfesselt im Kampf verheerende Fähigkeiten wie CANNONS.

FATHOM THE DEVIL: Wachse in die Macht hinein und entdeckt eure wahre Natur – denn der einzige Weg aus Davy Jones' Locker… ist, selbst zum Teufel zu werden.

„Wir sind überglücklich, endlich DAVY x JONES auf die Welt loszulassen“, sagt Bartosz Kaproń, CEO und Creative Director von PARASIGHT. „Wir bei PARASIGHT glauben, dass großartige Geschichten genauso hart sein sollten wie die Action – und in DAVY x JONES tun sie das buchstäblich. Wir haben unseren Protagonisten in zwei Hälften geteilt – seinen Schädel und seinen Körper – und sie in die Unterwelt der Piraten geworfen, um sich ihren Weg zurück zur Legende zu erkämpfen. Es ist unsere bisher wildeste Reise, vollgepackt mit surrealen Abenteuern, überlebensgroßen Charakteren und gerade genug Überraschungen, um für Spaß zu sorgen. Wenn du schon immer davon geträumt hast, mit deinem eigenen abgetrennten Kopf neben dir durch das Jenseits zu schwadronieren, dann ist dies dein Spiel.“