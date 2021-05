Daymare: 1994 Sandcastle: Prequel zum Survival-Horror-Spiel angekündigt

Publisher Leonardo Interactive und Entwickler Invader Studios freuen sich, ankündigen zu können, dass Daymare: 1994 Sandcastle, das Prequel zum von der Kritik gefeierten Survival-Horror-Spiel Daymare: 1998, im Jahr 2022 für PC und Konsolen erscheinen wird.

Es ist an der Zeit, die Wahrheit über die schrecklichen Ereignisse von Keen Sight zu erfahren, der kleinen Stadt, die in den endlosen Wäldern von Idaho versteckt liegt und Schauplatz von Daymare: 1998 ist. Aber um diese dunklen Geheimnisse aufzudecken, müsst ihr dorthin zurückkehren, wo alles begann. Zurück ins Jahr 1994.

Daymare: 1994 Sandcastle ist ein Third-Person-Survival-Horror-Spiel, das dem von der Kritik hochgelobten Daymare: 1998 vorausgeht. Schlüpft in die Rolle von Spezialagentin Dalila Reyes, einer ehemaligen Regierungsspionin, die jetzt im Dienst einer Einheit namens H.A.D.E.S. (Hexacore Advanced Division for Extraction and Search) steht, und macht euch bereit, das fortschrittlichste experimentelle Forschungszentrum der Vereinigten Staaten von Amerika zu betreten.

Seid jedoch vorsichtig, denn in der Dunkelheit der trostlosen, labyrinthischen Tiefen des militärischen Forschungszentrums wartet etwas Schreckliches und Tödliches auf euch!

Sichert und ladet eine der innovativsten und technologisch fortschrittlichsten Waffen aller Zeiten durch und bereitet euch darauf vor, euch nie zuvor gesehenen Kreaturen zu stellen, während ihr euch euren Weg durch eine Reihe von eindrucksvollen Schauplätzen bahnt und die Geheimnisse entschlüsselt, die sie enthalten.

Daymare: 1994 Sandcastle ist eine Mischung aus grimmigen und tödlichen Gegnern, in der Hardcore-Action-Spielmechanik, Umgebungsrätsel, ein schauriger Soundtrack, jede Menge Erkundung und eine gewaltige Dosis konzentrierten Horrors auf euch wartet. Kein Ort ist sicher, besonders wenn ihr von euren Albträumen gejagt werden.

Features von Daymare 1994: Sandcastle

– Neue Charaktere und große Comebacks – Nehmen Sie als Hauptprotagonistin des Spiels, Special Agent H.A.D.E.S. Dalila Reyes, an der streng geheimen Mission „Sandcastle“ teil und rekonstruieren Sie die Vergangenheit einiger der beliebtesten Charaktere aus Daymare: 1998.

– Tödliche und furchterregende Feinde – Kämpfen, töten und zerstückeln Sie die Feinde, die zwischen Ihnen und Ihrer Mission stehen. Aber Vorsicht: Diese Feinde sind erschreckend intelligent, aggressiv und bis ins kleinste Detail realistisch.

– Überarbeitetes Interface – Das D.I.D. ist zurück, allerdings in einer völlig neu gestalteten Form. Verwalten Sie Ihr Inventar, Ihre Munition und Ihre Gesundheitsgegenstände direkt über die neue, intuitive Spieloberfläche.

– Auge zum Scanner – Dank des innovativen Geräts, das an Reyes Arm installiert ist, können Sie Teile der Umgebung analysieren und so neue Rätsel lösen, geheime Dokumente aufspüren und versteckte Gegenstände entdecken!

– Umgebungsrätsel – Die Lösung liegt oft direkt vor Ihren Augen! Suchen Sie nach Hinweisen und überwinden Sie die Hindernisse der Umgebung, um Ressourcen und Sammelobjekte zu erhalten.

– Sind Sie sicher, dass er tot ist? – Bereiten Sie sich darauf vor, sich den härtesten und aggressivsten Gegnern zu stellen, die Sie je gesehen haben. Selbst wenn Sie sicher sind, dass Sie einen getötet haben, werden Sie feststellen, dass er in einer völlig neuen Form zurückkommen kann und noch tödlicher ist als zuvor!

– Zurück in die 90er… wieder! – Wenn Sie die Nostalgie von Daymare: 1998 geliebt haben, dann werden Sie sich in Daymare: 1994 Sandcastle fühlen, als würden Sie einen Action-Horror/Film aus den 90ern erleben und spielen – mit vertrauten Referenzen und einer erschreckend authentischen Atmosphäre mit Retro-Aroma.

– Keine Panik! – An Waffen wird es sicherlich nicht mangeln, aber seien Sie darauf vorbereitet, eine der innovativsten und mächtigsten Waffen auszurüsten, die je geschaffen wurden: den Frost Grip! WARNUNG: Er kann flüssigen Stickstoff enthalten.

– Veteran oder Neuling – Wählen Sie den passenden Schwierigkeitsgrad basierend auf Ihren Fähigkeiten im Kampf und Ihrer Erfahrung mit Survival-Horror-Spielen. So oder so, es wird eine ernsthafte Herausforderung und nichts für schwache Nerven!

Daymare 1994: Sandcastle wird Anfang 2022 für PC und Konsolen erhältlich sein. Fans können sich die PC-Version schon jetzt auf Steam wünschen.

Seht euch unten den brandneuen Teaser-Trailer zu Daymare: 1994 Sandcastle an: