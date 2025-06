DayZ: Erweiterung Badlands erscheint 2026

Autor:, in / DayZ

Bohemia Interactive kündigt die dritte große Erweiterung für DayZ an. DayZ Badlands führt Spieler in die Provinz der Wüstenregion Nasdara, in der sie extreme Hitze überleben müssen, Durst tödlich ist und das Überleben von vielen herausfordernden Faktoren abhängt.

Mit einer Größe von 267 km² enthält DayZ Badlands die größte offizielle Karte in der Geschichte des Spiels. Westlich von Chernarus und an der Grenze zu Takistan gelegen, bietet das Terrain eine Mischung aus rissiger Erde, sandigen Ebenen und bergigen Abgründen. Hier erzählt jeder Zentimeter Land eine Geschichte von gescheiterten Invasionen, verlassenen Städten und der Stille, die auf Jahrzehnte des Krieges folgen.

Die wichtigsten Merkmale von DayZ Badlands:

Neues Terrain: die Provinz Nasdara im Landesinneren kann erforscht werden.

Wüstenumgebung: Spieler müssen Dürren und ein raues, trockenes Frühlingsklima überleben und ihren Wasserhaushalt managen.

Von Konflikten gezeichnete Welt: enge Städte, verlassene Ruinen, Ölfelder und vom Krieg zurückgelassene Infrastruktur können erforscht werden.

Regionalspezifische Inhalte: Spieler begegnen infizierten Varianten, die an die Wüste angepasst sind und können neue, auf die Region zugeschnittene Gegenstände, Kosmetika und Schusswaffen erbeuten.

Spielergesteuertes Storytelling: Spieler können Fraktionen bilden, vergessene Geheimnisse aufdecken und die Zukunft der Region mitgestalten.

Bohemia Interactive verspricht, die Grenzen dessen, was Überleben im DayZ-Universum bedeutet, mit DayZ Badlands zu erweitern. Nasdara ist ein Land, das vom Krieg geformt und durch den Ausbruch zurückgesetzt wurde und nun darauf wartet, dass neue Geschichten geschrieben werden.