DayZ: Native Xbox Series X|S-Version veröffentlicht

Mit Update 1.29 erhält DayZ ein umfangreiches Update für PC, Xbox und PlayStation, das ursprünglich als kleinere Erweiterung geplant war. Während der erweiterten Testphase wurde der Umfang jedoch deutlich vergrößert und umfasst nun zahlreiche technische Verbesserungen sowie neue Inhalte für die Frostline-Erweiterung.

Ein zentraler Fokus liegt auf der Serverstabilität und Performance. Durch umfangreiche Optimierungen und Tests wurde die Leistung von hoch frequentierten Servern spürbar verbessert. In internen Tests stieg die Serverleistung um bis zu 400 Prozent, was sich in einer stabileren Bildrate, weniger Performance-Warnungen und reduzierten Latenzen bemerkbar macht.

Auch visuell wurde nachgebessert. Verbesserungen beim Terrain sorgen für fließendere Übergänge zwischen verschiedenen Oberflächen, was besonders auf Sakhal auffällt. Diese Technologie bildet zudem die Grundlage für kommende Karten wie Nasdara.

Das Update erweitert außerdem die Frostline-Inhalte um neue winterliche Ausrüstungsgegenstände. Dazu gehören zusätzliche Kleidung wie Mäntel, Stiefel und Pullover sowie der neue Long-Haul-Rucksack. Ergänzt wird dies durch neue Kopfbedeckungen wie den Bären- und Fuchs-Kopf, wobei letzterer aus Materialien hergestellt werden kann.

Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der Überarbeitung der Waffensounds. Automatische Waffen und Pistolen erhalten neue Audioeffekte mit realistischerer Reichweite, während Probleme mit Innen- und Außenklängen behoben wurden.

Zusätzlich wurden Anpassungen am Gruppenspawn-System vorgenommen, um wiederholte Spawns an denselben Orten zu reduzieren. Auf der Xbox-Seite bringt das Update zudem eine native Version für Xbox Series X|S mit Unterstützung für Xbox Play Anywhere. Diese bildet die Grundlage für zukünftige Verbesserungen auf aktueller Hardware.