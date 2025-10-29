DayZ: Neue Wüstenerweiterung Badlands enthüllt

Mit DayZ Badlands beginnt ein neues Kapitel in der Geschichte des Survival-Hits – und es ist größer, heißer und gefährlicher als je zuvor. Die neue Erweiterung bringt die bislang größte offizielle Karte ins Spiel und entführt die Spieler in die sengende Wüste der fiktiven Provinz Nasdara, einem von geopolitischen Konflikten gezeichneten Landstrich, in dem Ressourcen knapp und Gefahren allgegenwärtig sind.

Spieler erleben authentische Wüstenlandschaften mit Sandstürmen, Hitze und Trockenheit, statten sich mit regionsexklusiven Waffen und Ausrüstung für den Kampf ums Überleben aus und stellen sich neuen Varianten von Infizierten, die sich an die harschen Umweltbedingungen angepasst haben.

Die Badlands sind mehr als nur ein neues Terrain – sie sind eine Bühne für Geschichten von Verzweiflung, Fraktionskriegen und Wiedergeburt in einer Welt, die von Chaos und Natur zurückerobert wurde. Spieler müssen sich anpassen, improvisieren und neue Wege finden, um zu überleben – oder zu herrschen.

Zum ersten Mal erscheint eine DayZ-Erweiterung auch für Xbox Series X|S, während die Unterstützung für Xbox One weiterhin bestehen bleibt.