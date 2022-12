DayZ: Rückblick auf ein ereignisreiches Jahr

Autor:, in / DayZ

In einem neuen Video blicken die Entwickler von DayZ auf ein ereignisreiches Jahr zurück.

Im neuen DayZ 2022 Jahresrückblick Video wird euch noch einmal präsentiert, was das Jahr für alle Spieler zu bieten hatte.

DayZ erhielt dieses Jahr vier Updates für PC, Xbox und PlayStation. Ziel war es, das Spiel für neue und erfahrene Spieler gleichermaßen spannend zu halten. Einige ziemlich große Ergänzungen in Bezug auf Assets und Features wurden eingenaut. Während all dies geschah, wurden das Team und seine Prozesse im Rahmen der kontinuierlichen Umstrukturierung in Vorbereitung auf das Wachstum des Teams und künftige Herausforderungen grundlegend verändert.

„Ein weiteres Ziel von uns war die Stabilisierung des Spiels. Der Stabilisierungsprozess beinhaltete einen tieferen Blick auf seit Langem bestehende Stabilitätsprobleme, Exploits und wiederkehrende Bugs. Wir haben diese Fehlerbehebungen in jedem Update mit aufsehenerregenden Themen kombiniert, um mehr Aufmerksamkeit zu erzeugen und unsere Marketingbemühungen zu unterstützen“, so das Entwickler-Team. „Update 1.16 eröffnete das Jahr mit einer Säuberungsaktion, die den Build stabilisieren sollte, unterstützt durch die Feuerkraft der Bizon SMG auf der Asset-Seite. Das Update 1.17 stand ganz im Zeichen des Handwerks. Es führte improvisierte Knochenspeere und -messer sowie ein sehr beliebtes Mumien-Outfit aus Lumpen ein. Mit Update 1.18 wurde eine explosive Sommersaison mit industriellen und selbst hergestellten Sprengstoffen sowie einem Granatwerfer eingeführt. Den Höhepunkt des Jahres bildete schließlich das Update 1.19, das unseren Livonia-DLC mit dem ersten großen unterirdischen Gebiet im Spiel aufwertete. Außerdem haben wir das Mehrzweckfahrzeug M1025 eingeführt, das durch ein Update der Fahrzeugsimulation und der Charakterkollision unterstützt wurde, das eine Menge Bugs und Exploits im gesamten Gameplay behoben hat.“

Mehr gibt es im DayZ 2022 Jahresrückblick zu sehen: