DayZ: Überrascht mit Badlands-Vorgeschmack – Update 1.29 ist jetzt verfügbar

DayZ Update 1.29 ist erschienen und bringt neue Waffen, Ausrüstung sowie zahlreiche Badlands-Inhalte auf alle Plattformen.

Mit Update 1.29 startet DayZ offiziell die Road to Badlands. Das neue Update ist ab sofort auf Xbox, PlayStation und PC verfügbar und liefert nicht nur Fehlerbehebungen, sondern bereits zahlreiche Inhalte aus der kommenden Erweiterung DayZ Badlands.

Zu den größten Neuerungen zählt das SCR-17 Battle Rifle, das zusammen mit neuen Anbauteilen und einer schwarzen Variante für Sakhal eingeführt wird. Außerdem erweitert das Update das Arsenal um Holo-Visiere, neue Militärmützen, Tanker-Helme sowie Schlagringe, darunter eine besondere Variante mit der Gravur „Friendly“, die in Zusammenarbeit mit den YouTube-Schmieden von Man at Arms: Reforged entstanden ist.

Auch die Spielwelt erhält frische Inhalte. Auf Chernarus und Livonia tauchen nun Nasdara-Militärkonvois auf. Zudem gibt es neue Wüstentarn-Varianten für den Combat Backpack und die Plate Carrier Vest sowie erstmals weibliche infizierte Soldaten, um für mehr Abwechslung bei den Gegnern zu sorgen.

Neben den neuen Inhalten nimmt Bohemia Interactive umfangreiche Änderungen am Loot-System vor. Waffen, Rüstungen und Ausrüstung werden gezielter verteilt und teilweise seltener. Bestimmte Schusswaffen erscheinen künftig ausschließlich an speziellen Orten, während NBC-Ausrüstung nun auch außerhalb der bisher bekannten Fundorte auftauchen kann. Ziel der Anpassungen ist es, das Überleben anspruchsvoller zu gestalten und Ressourcenmanagement stärker in den Mittelpunkt zu rücken.

Das Entwicklerteam kündigte außerdem an, dass der Release-Zeitraum von DayZ Badlands im Rahmen des Convergence Indie Showcase am 16. Juli um 20:00 Uhr (MESZ) vorgestellt wird. Ein genaues Veröffentlichungsdatum soll zu einem späteren Zeitpunkt folgen. Bereits am 17. Juli erscheint zudem der fünfte Entwickler-Blog zur Erweiterung.

Mit Update 1.29 legt Bohemia Interactive damit den Grundstein für die nächste große Erweiterung und gibt Spielern schon jetzt einen umfangreichen Vorgeschmack auf DayZ Badlands.