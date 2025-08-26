DC Studios: Mehrere große Projekte in Planung

Laut DC Studios Co-CEO James Gunn befinden sich aktuell mehrere große Projekte in einer frühen Phase der Entwicklung.

In einem neuen Interview mit GamesRadar spricht Co-CEO James Gunn über die Zukunft der DC Studios und darüber, auf welche Weise er das DC-Universum auch in Videospielen gerne erweitern würde.

Aktuell bereite man sich auf einen großen Vorstoß innerhalb der Branche vor, für dessen vollständige Umsetzung man allerdings noch einiges an Zeit benötigen werde. Momentan erschienen zwar überwiegend kleinere DC-Titel, für die Zukunft habe man aber auch große Projekte in Planung:

„Es gab einige kleine Anpassungen in verschiedenen Bereichen. Wir haben ein paar kleine DC-Spiele in der Pipeline. Aber wir haben auch über einige größere Projekte gesprochen, die sich noch in einem frühen Planungsstadium befinden. Eine Sache begeistert mich besonders, aber sie braucht Zeit. Bei Warner Bros. Games gab es einige Veränderungen, sodass wir es mit neuen Leuten zu tun haben.“

15 Kommentare Added

    • Hattori Hanzo 24440 XP Nasenbohrer Level 2 | 26.08.2025 - 08:01 Uhr
      Antwort auf DrFreaK666

      Naja meiner Meinung nach schafft er es bislang ja schon nicht die DC Filme/ Universe über die Belanglosigkeit zu hieven, wie solls denn bei den Games klappen?

      0
      • RumRoGERs 90765 XP Posting Machine Level 1 | 26.08.2025 - 09:15 Uhr
        Antwort auf Hattori Hanzo

        Also Peacemaker war doch der post Corona hit. Das kam bei uns in Deutschland nur nicht so rüber weil die Rechtelage der DC Serien blöd gelöst ist.
        Superman war auch ein Erfolg.

        Du musst berücksichtigen, DC kämpft aktuell gegen das schlechte Image des Sndyderverse und gegen die Superheldenmüdigkeit welche durch Marvel ausgelöst wurde.
        Dazu kommt, das die Amis aktuell hypersensibel sind und in jedem zweiten Wort eine politische Message sehen und dann dementsprechend Agenda gegen einen Film fahren.

        0
  2. David Wooderson 342081 XP Xboxdynasty Veteran Gold | 26.08.2025 - 07:12 Uhr

    „..in einem frühen Planungsstadium befinden….“

    Oh oh das bedeutet ja das wir noch viele Jahre warten müssen. Da Games ja viele Jahre Entwicklung heutzutage brauchen, kommt da erst was zur NextGen.

    0
  3. Drakeline6 165575 XP First Star Gold | 26.08.2025 - 07:16 Uhr

    Das Wonderwoman Spiel von Monolith wäre interessant gewesen.
    Leider wirds das nicht mehr geben, sehr schade.
    Ansonsten interessiert mich da nur Batman.

    0
  4. Katanameister 185220 XP Battle Rifle Master | 26.08.2025 - 07:17 Uhr

    Ja, wird wohl noch einige Jahre dauern bis ein neues Batman, Hogwarts oder Game of Thrones Spiel rauskommen wird, hätte auch mal Lust auf ein neues Herr der Ringe Spiel.

    1
    • DrFreaK666 134080 XP Elite-at-Arms Silber | 26.08.2025 - 08:14 Uhr
      Antwort auf Katanameister

      „THQ Nordic: Aktuell 28 Spiele in Entwicklung, 15 davon noch unangekündigt.“

      Es ist daher gut möglich, dass sich darunter auch mindestens ein Herr-der-Ringe-Titel befindet.

      0
      • Chicko90 20995 XP Nasenbohrer Level 1 | 26.08.2025 - 08:35 Uhr
        Antwort auf DrFreaK666

        ein Herr Der Ringe Spiel wäre sogar besser als ein Batman Spiel, da gibt es ja bereits einige sehr gute und mit dem Lego Batman, kommt ein echt cooles bald. Aber Herr der Ringe Spiele gibt es schon lange keine guten mehr und elbst lego herr der ringe ist nicht mehr digital kaufbar.

        1
        • DrFreaK666 134080 XP Elite-at-Arms Silber | 26.08.2025 - 08:53 Uhr
          Antwort auf Chicko90

          Ein ernstes Dedektiv-Batman-Spiel stelle ich mir aber auch interessant vor. Batman kämpft ja nicht nur

          1
  5. de Maja 292475 XP Xboxdynasty Veteran Silber | 26.08.2025 - 07:22 Uhr

    Oh da bin ich gespannt, die letzten Spiele waren ja wirklich recht müllig.
    Außer Hogwarts Legacy kam da nichts gutes mehr.
    Kann mir vorstellen das er für uns Gamer ähnliches anstellen kann bei Warner wie bei den Comicfilmfans.
    Creature Commando war schonmal richtig gut, kann man kostenlos in Englisch auf YouTube gucken.

    0
  6. JohnWick 69465 XP Romper Domper Stomper | 26.08.2025 - 07:36 Uhr

    Tja hätte Warner Bros Games sich nicht in Kill the Justice League eingemischt , hätten wir jetzt ein Spiel neben Hogwarts Legacy um die Zeit zu überbrücken.
    Hoffentlich haben sie daraus etwas gelernt und lassen die Studios in Zukunft in Ruhe ihre Projekte selbständig entwickeln.

    0
  7. EdgarAllanFloh 102060 XP Profi User | 26.08.2025 - 07:55 Uhr

    Früher hätte diese Ankündigung in mir Freude ausgelöst. Aber die ganzen ehemaligen Großen im Unterhaltungsbusiness WB, EA, Microsoft, Ubisoft. Sony und Disney sind irgendwann wo falsch abgebogen. Stattdessen sind es kleinere Produktionen, die meinen Geldbeutel und mein Herz öffnen.

    1
  8. AnCaptain4u 226455 XP Xboxdynasty Veteran Bronze | 26.08.2025 - 08:51 Uhr

    Hm. Ein neues Batman-Projekt müsste es ja auf jeden Fall geben. Alleine weil der Name Batman schon für gute Verkäufe sorgen sollte – also, so lange man dann auch wirklich Batman spielt.
    Vllt wird es das ein oder andere Remaster oder Crossover geben.
    Könnte mir auch ein Spiel zu den Teen Titans vorstellen, da soll ja auch ein Film kommen.
    Aber sonst fehlt mir halt etwas die Fantasie, was da noch kommen könnte.
    Superman zb stelle ich mir immer schwierig vor ein passendes Spiel zu programmieren.

    0

