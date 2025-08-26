DC Studios: Mehrere große Projekte in Planung

In einem neuen Interview mit GamesRadar spricht Co-CEO James Gunn über die Zukunft der DC Studios und darüber, auf welche Weise er das DC-Universum auch in Videospielen gerne erweitern würde.

Aktuell bereite man sich auf einen großen Vorstoß innerhalb der Branche vor, für dessen vollständige Umsetzung man allerdings noch einiges an Zeit benötigen werde. Momentan erschienen zwar überwiegend kleinere DC-Titel, für die Zukunft habe man aber auch große Projekte in Planung:

„Es gab einige kleine Anpassungen in verschiedenen Bereichen. Wir haben ein paar kleine DC-Spiele in der Pipeline. Aber wir haben auch über einige größere Projekte gesprochen, die sich noch in einem frühen Planungsstadium befinden. Eine Sache begeistert mich besonders, aber sie braucht Zeit. Bei Warner Bros. Games gab es einige Veränderungen, sodass wir es mit neuen Leuten zu tun haben.“