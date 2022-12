DCs Justice League: Cosmic Chaos: Open-World-Adventure versammelt Gerechtigkeitsliga

Im neuen Open-World-Adventure DCs Justice League: Cosmic Chaos vereint Bandai Namco Entertainment die Gerechtigkeitsliga im Kampf gegen Mr. Mxyzptlk aus der 5. Dimension.

Um den Frieden in Happy Harbor wieder herzustellen, schlüpfen Spieler in die Rollen von Batman, Wonder Woman und Superman und begeben sich in eine epische Schlacht gegen die mächtigsten Superschurken des DC-Universums, wie Bizarro, Starro der Eroberer, Clayface und mehr.

In DCs Justice League: Cosmic Chaos habt ihr die Freiheit, euch durch actiongeladene Missionen, zermürbende Kämpfe und waghalsige Herausforderungen zu spielen. Setzt jeden der Superhelden ein, um Rätsel zu lösen, Feinde zu besiegen und coole Outfits und spezielle Upgrades freizuschalten.

Auch ein 2-Spieler-Couch-Koop-Sofort-Action-Modus ist verfügbar, den ihr mit Freunden oder der Familie spielen könnt.

DCs Justice League: Cosmic Chaos erscheint am 10. März 2023 für Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 4|5, Nintendo Switch und PC.