DCs Justice League: Cosmic Chaos: Wird im März aus dem Xbox-Store entfernt

Outright Games bestätigt digitales Aus für DC’s Justice League: Cosmic Chaos – wer die Erfolge noch holen will, sollte jetzt zugreifen.

Wer DC’s Justice League: Cosmic Chaos noch digital kaufen möchte, sollte sich beeilen: Outright Games hat bestätigt, dass die Lizenz für das Superhelden‑Abenteuer ausgelaufen ist und das Spiel im März aus den digitalen Stores verschwindet.

Ein genaues Datum wurde nicht genannt, doch ein offizieller Hinweis auf Steam kündigt an, dass der Titel „im Laufe des März“ entfernt wird.

Zwar erwähnt Outright Games die Xbox‑Version nicht explizit, doch da frühere Outright‑Titel unter denselben Bedingungen ebenfalls aus dem Microsoft Store verschwunden sind, gilt ein Delisting auf Xbox als sehr wahrscheinlich, wie TrueAchievements berichtet.

Wer das Spiel vor der Entfernung kauft, behält es dauerhaft in seiner Bibliothek und kann es weiterhin vollständig spielen.

Noch bis zu 25. Februar ist DC’s Justice League: Cosmic Chaos mit einem Rabatt von 90% für nur 3,99 Euro erhältlich.