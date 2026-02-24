DCs Justice League: Cosmic Chaos: Wird im März aus dem Xbox-Store entfernt

Wer DC’s Justice League: Cosmic Chaos noch digital kaufen möchte, sollte sich beeilen: Outright Games hat bestätigt, dass die Lizenz für das Superhelden‑Abenteuer ausgelaufen ist und das Spiel im März aus den digitalen Stores verschwindet.
Ein genaues Datum wurde nicht genannt, doch ein offizieller Hinweis auf Steam kündigt an, dass der Titel „im Laufe des März“ entfernt wird.
Zwar erwähnt Outright Games die Xbox‑Version nicht explizit, doch da frühere Outright‑Titel unter denselben Bedingungen ebenfalls aus dem Microsoft Store verschwunden sind, gilt ein Delisting auf Xbox als sehr wahrscheinlich, wie TrueAchievements berichtet.
Wer das Spiel vor der Entfernung kauft, behält es dauerhaft in seiner Bibliothek und kann es weiterhin vollständig spielen.
Noch bis zu 25. Februar ist DC’s Justice League: Cosmic Chaos mit einem Rabatt von 90% für nur 3,99 Euro erhältlich.
8 Kommentare AddedMitdiskutieren
Bei dem Preis habe ich doch glatt zugeschlagen🙂
Ich auch 😁
Danke für die Info, werde ich mir trotzdem nicht holen.
Lohnt sich das Spiel bzw. ist es ein Verlust, wenn man es nicht hat, da man etwas epochales verpasst hat? 😅
Außer ein paar Erfolge wird dir nichts verloren gehen
Hab ik mir noch geholt, der große hat sicher Spaß dabei ✌🏻 danke für die Info
Fast geschenkt.
Ich werde da auch passen aber Danke für die Info.👍🏻