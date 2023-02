De-Exit: Eternal Matters: Gibt es ein Leben nach dem Tod?

De-Exit: Eternal Matters verschlägt euch in eine neue Welt und ein besonderes Abenteuer.

Beim IGN Fan Fest 2023 wurde bekannt gegeben, dass De-Exit: Eternal Matters für Xbox Series X/S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4 und PC erscheinen wird.

Das Spiel beschäftigt sich mit der Frage: Gibt es ein Leben nach dem Tod? Begebt euch auf eine surrealistische Reise ins Jenseits und entdeckt die Geheimnisse einer neuen und mysteriösen Welt in diesem atmosphärischen, leichten Puzzle-Plattformer mit einem Hauch von Stealth.

Erforscht dabei eine warme Voxel-Welt mit einem intensiven cineastischen Ansatz. Taucht ein in diese tiefgehende, reflexive Erfahrung und versucht, den Ausgang zu finden!

Eine entspannende Reise mit unerwarteten Begegnungen erwartet euch. Ihr wacht in einer neuen, fesselnden und surrealistischen Welt auf. Wo befindet ihr euch? Was macht ihr hier? Warum scheint alles so anders zu sein?

Im Spiel erlebt ihr einen Voxel-Art-Stil mit starkem filmischem Ansatz. Lasst euch von der kuriosen Kombination eines minimalistischen Kunststils mit einem intensiven filmischen Ansatz begeistern. DE-EXIT ist dazu eine Mischung aus Rätsel-, Schleich-, Jump’n’Run- und Action-Spielen, die für jedermann ein angenehmes und entspanntes Erlebnis bietet.