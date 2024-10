Dead by Daylight: 2v8 Modus kehrt mit neuem Gameplay zurück

Autor:, in / Dead by Daylight

Der 2v8 Modus kehrt mit aktualisiertem Gameplay in Dead by Daylight zurück.

Behaviour Interactive gibt bekannt, dass der 2v8-Spielmodus von Dead by Daylight mit einer neuen Version vom 12. bis zum 26. November 2024 zurückkehrt.

Mit jeder neuen Version von 2v8 werden geplante Updates mit dem Feedback der Community kombiniert, um Spieler ein sich ständig weiterentwickelndes Erlebnis mit tiefergehenden Inhalten und einem abgestimmten Gameplay zu bieten. Die zweite Iteration des beliebten Modus geht über die Einführung neuer Charaktere und Karten hinaus und konzentriert sich darauf, den Unterhaltungsfaktor sowohl für Killer als auch für Überlebende zu erhöhen.

Kontrolliertes Chaos

Obwohl der 2v8-Spielmodus erst vor wenigen Monaten sein Debüt feierte, veröffentlicht das Entwicklungsteam nun bereits eine zweite Version. Schnelles, iteratives Design war immer Teil des Plans für diesen komplexen und chaotischen Modus, sowie der Vorsatz nah an den Spieler zu bleiben.

„Das Team war unglaublich begeistert von der Reaktion der Community auf die ursprüngliche Version von 2v8“, sagt Dead by Daylight Product Director Justin Brown. „Ein Teil des Grundes, warum wir diese zweite Iteration zu diesem Zeitpunkt veröffentlichen, ist, dass wir es einfach wieder in die Hände der Spieler geben wollen. Wir wollen nicht, dass die Leute sechs Monate warten müssen, um wieder spielen zu können, und wir wollen nicht weitere sechs Monate auf weiteres Feedback warten. Wir hoffen, dass wir diesen Ansatz auch in Zukunft beibehalten können.“

Wachsende Möglichkeiten

Das Designteam wusste bereits, dass mehr Inhalte benötigt werden, um den Modus vollständig auszubauen. Während alle Überlebenden zur Verfügung standen, gab es bei der Premiere des 2v8-Modus nur eine begrenzte Anzahl von Killern und Karten, die das Team nun erweitert hat.

Neben dem Fallensteller, dem Geist, dem Hinterwäldler, der Krankenschwester und der Jägerin können sich Killer-Spieler nun auch als die Fäule, das Gespenst und der Todesbote zusammentun. Außerdem wurden neue Karten für die Welten Yamaoka-Anwesen und Grab von Glenvale für 2v8 angepasst, zusammen mit einigen anderen neuen Karten für die bestehenden Welten des Modus.

Updates für Überlebende

Ein großer Vorteil von 2v8 ist, dass sich zum ersten Mal zwei Killer zu einem Team zusammenzuschließen können. Um die Balance wiederherzustellen, hat das Entwicklungsteam das Überlebenden-Erlebnis durch das Hinzufügen aktiver Fähigkeiten und anderen Freischaltfähigkeiten verbessert.

Jede Überlebenden-Klasse (Fluchtprofi, Wegweiser, Arzt, Späher) hat nun Zugang zu zwei einzigartigen Fertigkeiten. Die Freischaltfähigkeiten wurden verbessert und bieten nun ein einzigartiges Talent, das mit jeder der Überlebenden-Klassen verbunden ist. Jede Klasse kann ihr Talent freischalten, nachdem sie in einen Käfig geschickt wurde, so dass die Spieler in entscheidenden Momenten spielverändernde Aktionen ausführen können.

Aktive Fähigkeiten laden sich über einen bestimmten Zeitraum auf und können z. B. die Fähigkeit zum Aufrichten oder Reparieren von zerbrochenen Paletten oder Geschwindigkeitsvorteile für Teamkameraden bewirken. Wenn Fähigkeiten aufgeladen sind, können sie auch benutzt werden, um sich vom Todesstatus zu erholen und einen Überlebenden so oft wie nötig vom Boden aufstehen zu lassen.

Neue Killer-Klassen

Killer können nun zwischen vier verschiedenen Klassen wählen, von denen jede Vorteile in einem anderen Aspekt der Jagd bietet. Dies soll Spieler nicht nur helfen, ihren bevorzugten Spielstil noch weiter zu verbessern, sondern es schafft auch ein standardisiertes Format, das es den Designern erleichtert, dem Modus in Zukunft weitere Killer hinzuzufügen.

Die vier Killer-Klassen sind:

Schatten – Ermutigt zum Anschleichen an Überlebende, zum Verhindern von Fluchtversuchen und zur Zusammenarbeit, die den Überraschungseffekt erhöht.

Rohling – Sind bei Verfolgungsjagden eine unaufhaltsame Kraft.

Vollstrecker – Nutzt Schwächen und Verletzungen der Überlebenden aus.

Panikmacher – Konzentriert sich darauf, sich auf der Karte zu bewegen und ungesehen zu bleiben, um dem Partner bei der Jagd zu helfen.

Die neueste Version des 2v8-Spielmodus ist in Dead by Daylight vom 12. bis 26. November 2024 verfügbar.