Dead by Daylight: Achtjähriges Jubiläum mit vielen Ankündigungen

Behaviour Interactive hat während des Livestreams zum achtjährigen Jubiläum von Dead by Daylight neue Inhalte für das Spiel angekündigt.

Zwei von sechs kommenden Kapiteln wurden enthüllt, darunter das nächste Dungeons & Dragons-Kapitel und ein Castlevania-Kapitel später im Jahr. Der lang erwartete 2v8-Spielmodus wurde zusammen mit weiteren Gameplay-Updates detailliert vorgestellt.

Außerdem gab es Informationen zu The Casting of Frank Stone und dem rätselhaften Project T sowie zur Veröffentlichung eines neuen Spiels namens What The Fog.

Dead by Daylight x Dungeons & Dragons

Eine neue Geschichte beginnt. Dead by Daylight: Dungeons & Dragons wurde als das nächste große Kapitel des Spiels angekündigt.

Der D&D-Bösewicht Vecna, in Dead by Daylight als der Lich bekannt, wird seinen tödlichen Willen als neuer Killer durchsetzen, während der Barde Aestri Yazar der neue Überlebende ist. Die neue Karte Vergessene Ruinen führt die Spieler in einen mysteriösen Dungeon, das voller Easter Eggs für Fans ist.

D&D-Klassiker wie das Sammeln von Loot und magischen Gegenständen und das Würfeln werden ebenfalls in das Gameplay eingebunden.

Spieler können den neuen Killer, den neuen Überlebenden und die Gameplay-Features im öffentlichen Test-Build ausprobieren, der ab sofort verfügbar ist.

2v8-Spielmodus

Eine Ankündigung, die langjährige Fans erfreuen wird, ist der 2v8-Spielmodus für Dead by Daylight, der eine brandneue Spielerfahrung bietet und verspricht, das Reich des Entitus aufzurütteln. In dem von vielen gewünschten Modus treten zwei Killer gegen acht Überlebende auf einer größeren Karte an.

Um die Spannung zu vergrößern, wurden mehrere Gameplay-Anpassungen vorgenommen, darunter der Ersatz von Talenten durch ein Klassensystem und das Hinzufügen von Käfigen anstelle von Haken. Weitere Informationen zum 2v8-Spielmodus werden in einem zukünftigen Livestream im Juli enthüllt.

Neues Spiel What the Fog wird am 14. Mai veröffentlicht

Als weitere Überraschung für die Fans wurde während des Livestreams ein brandneues 2-Personen-Koop-Roguelite-Spiel aus der Welt von Dead by Daylight namens What the Fog angekündigt und veröffentlicht.

Die Spieler schlüpfen in die Rolle von Dwight, Claudette oder Feng Min und arbeiten zusammen, um in einer feindlichen Welt zu überleben, während sie sich durch eine Armee von tödlichen Monstern und Bossen schießen, rennen und springen.

Das Spiel ist ab sofort erhältlich und kann kostenlos mit einem bestehenden oder neuem Behaviour-Account heruntergeladen werden. Es gibt aber nur eine begrenzte Anzahl von kostenlosen Keys und es gelten bestimmte Bedingungen. What the Fog kann außerdem auf Steam erworben werden.

Dead by Daylight-Erweiterung

Der PvE-Action-Horror-Shooter mit dem Codenamen Project T, der sich noch in einer frühen Entwicklungsphase befindet, öffnet seine Türen für die Community, um sie in seine Entwicklung einzubeziehen.

Die Spieler können dem Insider-Programm beitreten, um exklusive Neuigkeiten zu erhalten und die Möglichkeit zu haben, an Spieltests teilzunehmen und ihr Feedback zum Spiel zu teilen.

Außerdem wurde ein neuer Gameplay-Trailer zu The Casting of Frank Stone veröffentlicht, der die düstere, verzweigte Geschichte andeutet, dass während der Dreharbeiten zu einem unabhängigen Film unvorstellbare Schrecken freigesetzt werden.

Der Gothic-Horror von Castlevania erreicht den Nebel

Die letzte Überraschung der Show war ein Trailer für das kommende Castlevania-Kapitel. Die Spieler bekamen einen kleinen Einblick in das, was zu erwarten ist, wenn die langjährige Spielereihe im Laufe des Jahres zu Dead by Daylight hinzugefügt wird.