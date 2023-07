Dead by Daylight: Ausblicke in die Zukunft-Sammlung

Vor etwas mehr als zwei Wochen startete das „End Transmission“-Kapitel des Multiplayer-Horrorspiels Dead by Daylight. Dank Sci-Fi-Thematik verschlägt es Spieler in ein Dschungelgebiet auf einem außerirdischen Planeten.

Passend dazu wurde nun die neue Outfit-Sammlung „Ausblick in die Zukunft“ veröffentlicht. Enthalten sind folgende fünf futuristisch angehauchte Outfits, die im Trailer genauer unter die Lupe genommen werden können:

„Mit der Veröffentlichung von End Transmission hatten wir die Möglichkeit, in die Science Fiction einzutauchen. Die Ausblick in die Zukunft-Sammlung ist ein spannender Teil davon. Sie gibt uns die Möglichkeit zu erforschen, wie einige unserer ursprünglichen Charaktere in einer futuristischen Umgebung aussehen könnten. Es war ein Vergnügen, die Entwicklung dieser Konzepte zu beobachten, und wir können es kaum erwarten, herauszufinden, was ihr alle davon haltet“, so Dead by Daylight Live Operations Specialist Kirby Taylor.