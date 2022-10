Dead by Daylight: Besuch bei PUBG: Battlegrounds und New State Mobile zu Halloween

Autor:, in / Dead by Daylight

Zu Halloween besucht Dead by Daylight die beiden Spiele PUBG: Battlegrounds und New State Mobile.

KRAFTON gibt seine spielübergreifende Zusammenarbeit mit Behaviour Interactive bekannt. Diese bringt im Oktober den Horror von Dead by Daylight sowohl zu PUBG: Battlegrounds als auch New State Mobile.

In dieser Halloween-Saison sind Spieler besser nicht allein unterwegs: Sie können sich als einige der kultigsten Killer aus Dead by Daylight verkleiden, mit haarsträubenden kosmetischen Gegenständen Jagd auf Spieler machen und an einem schaurigen Event teilnehmen, das exklusiv in PUBG: Battlegrounds stattfindet.

Hier eine Übersicht der Kollaboration zwischen KRAFTON und Behaviour Interactive sowie Dead by Daylight:

PUBG: Battlegrounds x Dead by Daylight

Passend gekleidet für die Jagd

Vom 19. Oktober bis zum 7. Dezember auf dem PC und vom 20. Oktober bis zum 8. Dezember auf den Konsolen bietet die Dead by Daylight-Kooperation den Spielern von PUBG: Battlegrounds die Möglichkeit, themenbezogene kosmetische Belohnungen zu erhalten, darunter:

4x Kostüm-Sets

4x Masken-Skins

3x Rucksack-Skins

Pfannen-Skin

Namensplakette

Überlebt die Jagd für exklusive Event-Belohnungen

Während der Dead by Daylight-Kooperation können Spieler für eine begrenzte Zeit das kultige, spannende und gruselige Dead by Daylight-Versteckspiel als Ingame-Web-Event erleben.

Vier Spieler können über das Ingame-Lobby-Banner als Killer und drei Überlebende daran teilnehmen. Die drei Überlebenden müssen mit Scharfsinn und Geschick versuchen, dem Killer zu entkommen. Hierfür benutzen sie Elemente aus Dead by Daylight, wie z.B. das Werfen von Gegenständen, um den Killer abzulenken.

Um zu entkommen, müssen die Überlebenden Generatoren auf der Karte reparieren, um die Ausgangstüren zu aktivieren. Die Spieler können sich Belohnungen verdienen, indem sie die unten aufgeführten Missionen vom 21. Oktober bis 7. November erfüllen:

Spielt den Modus Dead by Daylight einmal und erhaltet einen Code für das Inkognito-Dwight Lone Survivor Outfit, das in Dead by Daylight eingelöst werden kann

Spielt den Modus Dead by Daylight fünfmal, um ein Dead by Daylight-Spray zu erhalten

Erzielt zehn Eliminierungen als Killer und erhaltet die Krankenschwester-Maske (Charakter aus Dead by Daylight)

New State Mobile x Dead by Daylight

New State Mobile

Während der Kollaboration können die Spieler exklusive kosmetische Dead by Daylight-Gegenstände erhalten, um ihre Halloween-Kostüme dieses Jahr mit einem Hauch von Horror zu versehen.

Dead by Daylight-Gegenstände und Kollaborationskisten sind für alle Spieler vom 20. Oktober bis zum 23. November verfügbar.

Weitere Informationen über die Dead by Daylight-Kooperation in New State Mobile werden in Kürze veröffentlicht.