Dead by Daylight: Castlevania DLC ab sofort verfügbar

Behaviour Interactive gibt bekannt, dass Dead by Daylight: Castlevania ab sofort verfügbar ist.

Der DLC führt einen neuen Killer, den Dunklen Graf, und einen neuen Überlebenden, Trevor Belmont, in das Reich des Entitus ein.

Ehrfurcht vor der Nacht

In der zweiten Zusammenarbeit mit Konami Digital Entertainment (KONAMI), fügt Dead by Daylight der bereits großen Liste von Horror-Ikonen eine weitere erfolgreiche Spielereihe hinzu.

Nur wenige Videospielreihen haben wie Castlevania im Laufe von fast 40 Jahren so viele Titel hervorgebracht, die ihr Publikum immer wieder in ihren Bann ziehen. Das Team von Dead by Daylight bringt nun diese Leidenschaft für Dracula und den Belmont-Clan in das neueste Kapitel.

„Es war eine wahre Freude, eng mit dem Team von Dead by Daylight zusammenzuarbeiten und die Liebe zum Franchise und die Liebe zum Detail zu sehen“, sagt das Castlevania-Team von KONAMI. „Wir sind ebenfalls große Fans von Dead by Daylight und haben uns von Anfang an auf diese Zusammenarbeit gefreut, vor allem weil wir wussten, was unsere Spiele und die Geschichte für das Team von Behaviour Interactive bedeuten.“

Der Tod kommt in vielen Formen

Das Kreativteam hat sich diese Leidenschaft zunutze gemacht und einen Schwerpunkt auf eine der einzigartigen Fähigkeiten des Dunklen Grafs gelegt – eine Fähigkeit, die in Dead by Daylight noch nie zu sehen war: die Gestaltwandlung.

Dracula kann zwischen drei Formen wechseln. Jede ist auf einen anderen Aspekt der Jagd spezialisiert, um effektiv drei Killer in einem zu vereinen:

Vampir-Form: In Draculas Grundform können Spieler einen Höllenfeuerzauber entfesseln, der eine Reihe von Flammen in einer Vorwärtsbewegung auslöst. Diese Attacke kann Hindernisse, einschließlich Paletten und Fenster, durchbrechen.

Wolfsform: Die Wolfsform wird aus der Third-Person-Perspektive gespielt und ist auf die Verfolgung von Überlebenden spezialisiert. Spieler haben in der Wolfsform einen besseren Blick auf Kratz- und Blutspuren. Zudem erzeugen alle laufenden Überlebenden sichtbare Duftkugeln, die eingesammelt werden können, um das Tempo des Wolfs zu beschleunigen. Sobald die Beute in Reichweite ist, können Spieler mit einem Sprungangriff zuschlagen.

Fledermaus-Form: Die Fledermausform bietet eine schnellere Grundbewegungsgeschwindigkeit und eine Third-Person-Perspektive. Ohne Terrorradius und mit der Möglichkeit, sich zu einem nahegelegenen Bodenluke zu teleportieren, verleiht die Fledermausform Dracula die Tarnfähigkeit der Nacht. Obwohl Spieler die Überlebenden in dieser Form nicht sehen können, bleiben Kratzspuren sichtbar und Schritte sind leichter zu hören.

Der Dunkle Graf ist imposant, königlich und gnadenlos und trägt seine Verachtung für die Menschheit auf seinem elegant gewebten Ärmel. In seinem Mori durchschneidet er einem Opfer mit messerscharfen Fingernägeln die Kehle, bevor er das Blut in einem Glas auffängt und es trinkt, während das Opfer zu seinen Füßen stirbt.

Vampir-Killer

Der Survivor Trevor Belmont, dem das Übernatürliche nicht fremd ist, kämpft im Nebel gegen den Dunklen Graf.

Hier ist er gezwungen, in einer Reihe von endlosen Prüfungen gegen eine Version seines Erzfeindes anzutreten und sich auf die Eigenschaften zu verlassen, die ihn zum Inbegriff eines Belmonts machen, um seinem Team beim Überleben zu helfen. Trevor Belmont führt drei neue Talente in Dead by Daylight ein:

Belmonts Augen: Wenn ein Generator repariert ist, wird die Aura des Killers kurz enthüllt. Jedes Mal, wenn die Aura des Killers aufgedeckt wird, bleibt sie länger sichtbar.

Hochgefühl: Wenn Spieler einen Killer mit einer Palette betäuben, während sie einen Gegenstand in der Hand halten, wird dieser auf die nächste Stufe aufgewertet (falls möglich).

Ruhmreicher Augenblick: Ruhmreicher Augenblick wird aktiviert, nachdem Spieler eine Reihe von Truhen durchsucht haben. Immer wenn die Spieler verletzt werden, werden sie stattdessen gebrochen und heilen nach einer gewissen Zeit um einen Lebenspunkt.

Elegante Dunkelheit

Nach fast vier Jahrzehnten an Spielen hat die Castlevania-Reihe keinen Mangel an ikonischen Charakteren und Stilen.

Die Castlevania-Kollektion ermöglicht es den Spieler, tiefer in die Geschichte dieser komplexen Serie einzutauchen und Schlüsselpersonen der Belmont-Blutlinien und Dracula zu verkörpern.

Die ab heute erhältlichen Kosmetika für Trevor Belmont umfassen außergewöhnliche Outfits von Leon und Simon Belmont sowie ein legendäres Outfit für Alucard aus Symphony of the Night. Ebenfalls wird es Outfits für den Dunklen Lord aus den klassischen Spielen Dracula X und Castlevania Chronicles geben.

Am 12. September wird es außerdem ein von Sypha Belnades inspiriertes, einzigartiges Outfit für Mikaela Reid und ein von Maria Renard inspiriertes, sehr seltenes Outfit geben.