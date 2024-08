Dead by Daylight: Castlevania wird Teil des Horrors

Autor:, in / Dead by Daylight

Castlevania wird Teil von Dead by Daylight. Schaut euch hier den Trailer zum Crossover an.

Behaviour Interactive verkündet die Veröffentlichung von Dead by Daylight: Castlevania. Offiziell wird der DLC am 27. August 2024 verfügbar sein, der Public Test Build steht aber bereits ab heute auf Steam zur Verfügung.

Dead by Daylight: Castlevania bringt Dracula und Trevor Belmont aus einer der am längsten laufenden Videospielserien in den Nebel.

Ein unsterbliches Franchise

Castlevania, eine der Kultreihen von Konami Digital Entertainment (KONAMI), ist aus der Spielewelt nicht mehr wegzudenken.

Sie wurde erstmals 1986 auf dem Famicom Disk System in Japan, dann 1987 auch auf dem NES veröffentlicht und hat ein Vermächtnis, das fast so beständig ist wie ihr Bösewicht selbst.

Für viele Menschen, einschließlich den Mitgliedern des Dead by Daylight-Teams, war das ursprüngliche Castlevania die Einführung in das Horror-Genre. Unzählige Titel, eine erfolgreiche Zeichentrickserie und Jahrzehnte voller Geschichten später, steigt Castlevania mit der Ankunft in Dead by Daylight weiter in den Pantheon des Horrors auf.

Draculas Kräfte und die seines Schlosses sind untrennbar miteinander verbunden und der Entitus hat beides in sein Reich geholt.

Immer, wenn Dracula als Killer in einer Originalkarte ausgewählt wird, werden Spieler:innen das ominöse Schloss am Horizont sehen, das über dem Geschehen thront. Die Kräfte, die es seinem Meister verleiht, reichen aus, um selbst den erfahrensten Überlebenden das Blut in den Adern gefrieren zu lassen.

Tödlich wie der Wolf, flink wie die Fledermaus

Mit Dracula aus Castlevania empfängt Dead by Daylight sowohl den ersten Vampir als auch gestaltwandelnden Killer im Nebel.

Herrschaftlich, imposant und Furcht einflößend – Draculas Verachtung für die Menschheit wird nur von seinem Blutrausch übertroffen, was das Reich des Entitus zu einem perfekten Jagdgebiet für den Nachtschwärmer macht.

Es heißt, der dunkle Fürst kann viele Formen annehmen, von denen jede darin geübt ist, Opfer aufzuspüren und zu töten. Als Vampir pirscht er sich an seine Beute heran und ist in der Lage, Flammen zu beschwören, die Fleisch versengen und Knochen in Asche verwandeln.

Als Fledermaus ist er leise wie ein schleichender Schatten, der sich im Handumdrehen nähert und mit einem Blinzeln an Boden gewinnt. Als Wolf ist er ein unerbittlicher Jäger mit einer scharfen Nase für frisches Blut – selbst für solches, das noch nicht vergossen wurde.

„Wir wollten einen fließenden Übergang zwischen den verschiedenen Formen von Dracula schaffen, der sich nahtlos anfühlt“, erklärt Dave Richard, Creative Director bei Dead by Daylight. „Als ich zum ersten Mal Symphony of the Night gespielt habe – eines meiner Lieblingsspiele aller Zeiten – war es absolut erstaunlich, solche Kräfte zu haben. Die Möglichkeit, die Spieler:innen in Dead by Daylight in die Rolle des Dunklen Fürsten zu versetzen, war eine verlockende und einzigartige Gelegenheit für uns.“

Die Blutlinie des Überlebenden

Gequält, verbannt und verflucht – die Belmont-Blutlinie steht seit unzähligen Generationen zwischen der Menschheit und den Mächten der Finsternis.

Doch kein Nachkomme dieses Clans ist besser dafür gerüstet es mit dem Reich des Entitus aufzunehmen als der neue Überlebende Trevor Belmont.

Trevor, der 1989 in Castlevania III: Dracula’s Curse zum ersten Mal vorgestellt wurde, zeichnen einzigartige Fähigkeiten aus: Von seinem angeborenen Talent, Verbündete zu suchen und als Teil eines Teams zu arbeiten, bis hin zu seinen übernatürlichen Kräften steht er mit seinen Stärken und seinem Willen für alles, was den Belmont-Clan ausmacht.