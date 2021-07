Dead by Daylight: Deliverance Reveal Trailer enthüllt neue Inhalte

Autor:, in / Dead by Daylight

Der Band VIII: Deliverance Reveal Trailer zeigt neue Geschichten zum Multiplayer-Survival-Spiel Dead by Daylight.

Band VIII: Deliverance wurde in den Archiven geöffnet und enthüllt drei neue Geschichten aus der Welt von Dead by Daylight.

Dieser Band wirft einen Blick in die bewegte Vergangenheit von Jeffrey Hawk, dem Clown. Jeffrey entdeckt einen Finger, der ihn an den seines Vaters erinnert, was ihn dazu veranlasst, sein Opfer über das Messegelände zu verfolgen.

Erlebt das Auris, ein Gerät, das in die Erinnerungen derjenigen blicken kann, die den Nebel betreten haben. Der mysteriöse Beobachter gewährt den Spielern damit Zugang zu einer neuen Reihe von Herausforderungen, die dabei helfen sollen, diese Erinnerungen sowie seine Rolle im Reich der Kreaturen zu verstehen.

Band VIII: Deliverance enthält Erinnerungen von:

Jeffrey Hawk (Der Clown) – Finger des Chaos

Jake Park – Verbannung aus dem Königreich

Der Beobachter – Mitternacht im Garten der Unendlichkeit

Dead by Daylight – Band VIII: Deliverance Reveal Trailer



Dead by Daylight – Band VIII: Deliverance Rift Overview



Band VIII: Deliverance ist jetzt in den Archiven erhältlich.