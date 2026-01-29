Dead by Daylight: Der Stranger Things Chapter 2 Launch-Trailer ist hier

Mit dem Launch Trailer zu Dead by Daylight: Stranger Things Chapter 2 erweitert Behaviour Interactive seine Horrorwelt um prägende Figuren aus dem Netflix‑Universum.

Der neue Clip setzt auf eine dichte Atmosphäre und zeigt, wie Vecna, Dustin und Eleven ihren Weg in den Nebel finden. Die Präsentation verbindet bekannte Elemente der Serie mit der unverwechselbaren Spannung des asymmetrischen Multiplayers.

Mit Stranger Things Chapter 2 erhält das Spiel eine weitere Erweiterung, die das bestehende Universum vertieft und die Verbindung zwischen beiden Marken erneut festigt.