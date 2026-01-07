Dead by Daylight: Dieses Stranger Things‑Kapitel führt zurück nach Hawkins

Dead by Daylight erweitert sein Horror‑Universum mit dem neuen Stranger Things Chapter 2, das im offiziellen Trailer erstmals vorgestellt wird. Die Rückkehr des Crossovers knüpft atmosphärisch an frühere Ereignisse an und rückt eine bedrohliche Figur ins Zentrum, während die Geschichte erneut nach Hawkins führt.

Der Trailer zu Dead by Daylight zeigt eine düstere Montage aus vergangenen Kämpfen und erlittenem Schmerz, die den Weg zu einer neuen Konfrontation ebnet. Die Inszenierung deutet an, dass alle Spuren auf eine einzelne Person zulaufen, deren Einfluss das Kapitel prägt. Die Verbindung zu Stranger Things bleibt dabei klar erkennbar und bildet den Kern der Präsentation.

Mit Stranger Things Chapter 2 erhält Dead by Daylight eine weitere Erweiterung, die das bekannte Setting nutzt und die Spannung rund um die Ereignisse in Hawkins verstärkt. Die Trailer‑Botschaft fasst die Stimmung zusammen und verweist darauf, dass alles Erlebte auf ihn zurückführt.