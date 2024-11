Dead by Daylight: Doomed Course jetzt verfügbar

Autor:, in / Dead by Daylight

Doomed Course bringt neue Charaktere, die Hundegebieterin und Taurie Cain in Dead by Daylight.

Behaviour Interactive gibt bekannt, dass das neue Kapitel Dead by Daylight: Doomed Course ab sofort verfügbar ist. Nach dem Erfolg des letzten Original-Kapitels, All Things Wicked, wagt sich das Team mit Doomed Course nun in unbekannte Gewässer.

Die Hundegebieterin, die an die Ära der Piraten und Freibeuter erinnert, ist im Auge des Sturms aufgetaucht, angetrieben von einem rasenden Verlangen nach Rache.

Doch wie so viele, die sich auf diesen Kurs begeben haben, wurde auch sie von den Fängen des Sturms verschlungen. Auf der anderen Seite steht Taurie Cain, die viele Jahre ihres Lebens damit verbracht hat, dem Entitus ihre Ergebenheit zu schwören. Auch sie betrat den Nebel – wenn auch nicht so, wie sie es sich vorgestellt hatte.

Ein unzertrennliches Band

Mit ihrem treuen Gefährten Snug, der immer an ihrer Seite ist, jagt die Hundegebieterin gnadenlos die Überlebenden. In einer Partnerschaft, die durch Entbehrungen und Entschlossenheit geschmiedet wurde, arbeiten sie zusammen, um das dunkle Ziel des Entitus zu erfüllen.

Im Mittelpunkt von Blutfährte, der Kraft der Hundegebieterin, steht Snug, der erste KI-gesteuerte Tiercharakter in Dead by Daylight.

Die Spieler können Snug einsetzen, um Überlebende aufzuspüren und sie zu enttarnen, sobald sie sich innerhalb des Hundegespür-Radius befinden. Sobald er sie gefunden hat, kann die Hundegebieterin Snug mit seinem Fass-Befehl hinter einem Überlebenden herschicken und ihn vorübergehend festhalten.

Die Hundegebieterin verfügt über drei charakterspezifische Talente:

Alles erschütternder Donner : Man weiß nie, wohin eine Verfolgungsjagd führen kann. Wenn die Hundegebieterin sich aus der Höhe fallen lässt, erhält sie vorübergehend einen verlängerten Ausfallschritt, mit dem sie die Lücke zu ihrer Beute schnell schließen kann.

: Man weiß nie, wohin eine Verfolgungsjagd führen kann. Wenn die Hundegebieterin sich aus der Höhe fallen lässt, erhält sie vorübergehend einen verlängerten Ausfallschritt, mit dem sie die Lücke zu ihrer Beute schnell schließen kann. Geißelhaken: Gezackter Kompass : Nachdem ein Überlebender von einem Haken abgehängt wurde, wird er zu einem Geißelhaken. Wenn ein Überlebender an einen Geißelhaken gehängt wird, wird der Generator mit dem größten Fortschritt kurz angezeigt.

: Nachdem ein Überlebender von einem Haken abgehängt wurde, wird er zu einem Geißelhaken. Wenn ein Überlebender an einen Geißelhaken gehängt wird, wird der Generator mit dem größten Fortschritt kurz angezeigt. Kein Pardon: Der bloße Gedanke an die Rückkehr der Hundegebieterin ist so einschüchternd, dass die Überlebenden völlig erschüttert sind. Jedes Mal, wenn Überlebende eine Selbstheilung fast abgeschlossen haben, werden sie mit einer Reihe schwieriger Fähigkeitenchecks bombardiert. Sollten diese misslingen, werden sie für eine gewisse Zeit mit dem Status „Gebrochen“ bestraft.

Mit ihren Talenten und der Fähigkeit, die Fluchtwege eines Überlebenden schnell abzuschneiden, darf die rücksichtslose Effizienz der Hundegebieterin nicht unterschätzt werden. Ganz zu schweigen davon, welcher andere Killer kann schon einen Hund streicheln?

Die schärfste Klaue

Doomed Course stellt auch die moralisch düsterste Überlebende vor, die je den Nebel betreten hat: Taurie Cain. Als langjähriges Mitglied der Schwarzen Klaue, einer ruchlosen Sekte, die glaubt, dass der Entitus den Schlüssel zum Überdauern der Menschheit in sich trägt, gehörte Taurie zu ihren treuesten Anhängern. Trotz ihrer Hingabe geriet sie in dem schicksalhaften Moment, in dem sie mit dem Undenkbaren beauftragt wurde – das Leben eines unschuldigen Mannes zu nehmen – ins Wanken. Das war der Moment, in dem sie in den Nebel trat.

Taurie Cain bringt drei charakterspezifische Talente mit sich:

Beschwörung: Tückische Krähen : Zeit in den Schatten zu verbringen hat seine Vorteile. Spieler können im Keller eine Beschwörung starten, um für den Rest der Prüfung verletzt zu sein und den Status „Gebrochen“ zu tragen. Allerdings wird die Aura des Killers ab diesem Zeitpunkt für alle Überlebenden sichtbar, sobald er eine Krähe stört.

: Zeit in den Schatten zu verbringen hat seine Vorteile. Spieler können im Keller eine Beschwörung starten, um für den Rest der Prüfung verletzt zu sein und den Status „Gebrochen“ zu tragen. Allerdings wird die Aura des Killers ab diesem Zeitpunkt für alle Überlebenden sichtbar, sobald er eine Krähe stört. Glatter Schnitt : Nachdem Spieler einen anderen Überlebenden geheilt haben, erhalten sie den Status „Gebrochen“, sobald sie von einem anderen Überlebenden geheilt werden. Wenn sie es schaffen, lange genug zu überleben, erhalten sie ihre verlorenen Lebenspunkte zurück.

: Nachdem Spieler einen anderen Überlebenden geheilt haben, erhalten sie den Status „Gebrochen“, sobald sie von einem anderen Überlebenden geheilt werden. Wenn sie es schaffen, lange genug zu überleben, erhalten sie ihre verlorenen Lebenspunkte zurück. Die Last schultern: Einmal pro Prüfung, sofern sie nicht am letzten Haken hängen, können Spieler Die Last schultern aktivieren, bevor sie einen Überlebenden vom Haken retten. Wenn dieser gerettet wird, verliert er eine Hakenstufe und die rettende Person erhält eine Hakenstufe, schreit und wird so für kurze Zeit entblößt.

Als Überlebenskünstlerin mit Ecken und Kanten bringt Taurie Cain eine neue Einstellung in den Nebel. Die Dinge mögen nicht so gelaufen sein, wie sie es geplant hatte, aber das bedeutet nicht, dass sie sich nicht anpassen und jede neue Prüfung nutzen wird, um ihren Platz im Reich des Entitus zu finden.

Outfits für die Verdammten

Die Doomed Course-Sammlung lässt die Spieler noch tiefer in die eindringliche Hintergrundgeschichte von der Hundegebieterin und Taurie Cain eintauchen und bietet zwei Outfits, die neue Aspekte ihrer Persönlichkeiten beleuchten.

Spieler erleben Tauries Zeit als Mitglied der Schwarzen Klaue mit einem furchteinflößenden, sehr seltenen Outfit. Sie werden zur ultimativen Hundegebieterin mit einem neuen viszeralen, legendären Outfit, das einen weiteren ihrer Lieblingshunde zeigt. Eins ist sicher: Niemand hat je so einen furchterregenden Pudel gesehen.

Eine weitere Horror-Ikone bringt ihre schaurigen Kreationen in den Nebel. Die Junji Ito Kollektion mit acht Outfits der albtraumhaftesten Charaktere des japanischen Schriftstellers ist ab sofort ebenfalls verfügbar. Diese Kollektion enthält zwei legendäre Charaktere – Die Künstlerin als Fräulein Fuchi und Der Geist als Tomie Kawakami – die beide mit einer speziellen Sprachausgabe ausgestattet sind. Die Kollektion enthält außerdem neue, sehr seltene Outfits für die Zwillinge, den Trickster, die Dredsche, Yui Kimura, Yun-Jin Lee und Kate Denson.

Dead by Daylight: Doomed Course ist auf allen Plattformen verfügbar.