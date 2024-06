Dead by Daylight: Dungeons & Dragons Kapitel verfügbar

Autor:, in / Dead by Daylight

Die Würfel sind gefallen: Dungeons & Dragons Kapitel ab jetzt in Dead by Daylight.

Behaviour Interactive gibt bekannt, das neueste Kapitel Dungeons & Dragons ab sofort in Dead by Daylight verfügbar ist.

Die Geschichte spielt in den verfallenen Vergessenen Ruinen, wo der Erzbösewicht Vecna – der Lich vor nichts zurückschreckt, um seine grausamen Ziele zu erreichen. Aestri Yazar, eine Bardin, wurde in dieses verlassene Land geworfen und will um jeden Preis überleben.

Vecna – Dunkler Magier, Eroberer der Reiche

Was wäre eine Geschichte ohne einen Bösewicht? Spieler schlüpfen in die Rolle des Tyrannen Vecna – dem Lich, als der neueste Killer. Nur wenige wagen es, seinen wahren Namen auszusprechen, denn er ist eine Art von Bösem, die ihresgleichen sucht.

Während er ein Reich nach dem anderen bereiste, wurde der Inhalt seines Buches der niederträchtigen Dunkelheit immer größer. Spieler können sich dieses Buch zunutze machen und vier Zaubersprüche wirken, um die Überlebenden, die ihnen im Weg stehen, zu terrorisieren und zu dezimieren:

Indem er seine Nekromantie kanalisiert, beschwört Flug der Verdammten fünf fliegende Spektralwesen herauf, die durch Hindernisse hindurchfliegen und jedem Überlebenden, den sie treffen, Schaden zufügen.

Mit Fliegen hebt Vecna vom Boden ab und lässt ihn sich schnell vorwärts bewegen. Während er fliegt, kann er eine Palette oder ein Fenster überqueren und so schnell große Entfernungen zurücklegen.

Ein bekannter Dungeons & Dragons-Zauber, die Hand des Magiers, erschafft eine phantasmatische Hand, die Paletten in der Nähe markieren kann. Wenn die Palette geworfen wird, hebt die Hand sie an. Wenn sie bereits angehoben ist, blockiert sie für einige Sekunden die Nutzung der Palette und bringt Vecna einem fliehenden Überlebenden ein Stück näher.

Sphäre der Verbannung beschwört eine sich bewegende AOE-Sphäre, die für Überlebende nicht wahrnehmbar ist. Sollten sie mit ihr in Berührung kommen, wird ihr Aufenthaltsort verraten und ihre wertvollen magischen Gegenstände werden deaktiviert.

Aestri Yazar – Der Einfallsreichtum einer Bardin

Worte und Musik besitzen eine Kraft, die weit über die bloßen Schwingungen der Luft hinausgeht.

Die Bardin Aestri Yazar bringt diese Kraft zu Dead by Daylight als neue Überlebende. Die Suche nach dem Gleichgewicht zwischen Gut und Böse hat sie unwissentlich zu ihrem letzten Abenteuer an einen Ort geführt, der nicht oft – wenn überhaupt – besungen wird. Ihre Worte und die Magie, die ihnen innewohnt, bieten Zugang zu drei einzigartigen Talenten:

Spiegelillusion lässt für eine begrenzte Zeit eine statische Kopie des Überlebenden vor einem Totem, einer Truhe, einem Generator oder einem Ausgangstor erscheinen, bevor sie deaktiviert wird.

Inspiration des Barden stärkt Verbündete durch eine mitreißende Darbietung. Während man stillsteht, kannst Aestri eine Darbietung beginnen, die den Gruppenmitgliedern in der Nähe einen vorübergehenden Verstärker auf Fähigkeitschecks gibt, sobald sie abgeschlossen ist. Wie viel Verstärkung sie erhalten, wird durch einen Würfelwurf bestimmt.

Wenn Spieler sich eine bestimmte Zeit lang nicht bewegen, aktiviert sich Stille Sicht automatisch und enthüllt die Aura des Killers sowie alle Generatoren und Truhen in der Nähe.

Zusätzlich zu Aestri, der Elfin, können die Spieler auch einen menschlichen Barden namens Baermar Uraz spielen. Für jede Version stehen mehrere Outfit- und Accessoire-Optionen zur Verfügung.

Ein Turm. Ein Versteck. Ein Dungeon.

Der Schauplatz dieser Reise liegt in den Vergessenen Ruinen, einer spannenden neuen Karte, die Teil des dezimierten Borgo-Reiches ist.

Hier hat Vecna sein Reich errichtet. Unter den Ruinen eines zerstörten Turms befindet sich ein unterirdisches Versteck mit schrecklichen Experimenten, arkanen Überlieferungen, grauenhaften Geheimnissen und sogar einigen Überraschungen für langjährige D&D-Fans.

Neues Gameplay: Der Würfel entscheidet

Es wäre nicht Dungeons & Dragons ohne Würfelwurf und Beute. Wenn man gegen Vecna spielt, sind sieben Truhen auf der Karte zu finden. Diese aufzusuchen verspricht Zugang zu ungeahnten Kräften.

Wenn man eine dieser Truhen öffnet, wird ein Würfel geworfen, um den Inhalt zu bestimmen. Würfelt man eine Zwei bis Vier, erhält man einen regulären Gegenstand von Dead by Daylight. Wer eine Fünf bis 19 würfelt, erhält einen magischen Gegenstand.

Jeder Überlebende kann bis zu zwei magische Gegenstände auf einmal tragen, ein Paar Stiefel und ein Paar Stulpen. Jeder dieser magischen Gegenstände wird aktiviert, wenn Vecna einen bestimmten Zauber wirkt, und ist dazu bestimmt, diesen zu kontern.

Die Stiefel/Handschuhe des Eindringlings enthüllen die Aura von Paletten, die von der Hand des Magiers betroffen sind, und verleihen drei Sekunden lang Eile.

Die Stiefel/Handschuhe der Nachtwache gewähren dem Überlebenden einen Blick auf die gespenstischen Wesenheiten, die von Flug der Verdammten beschworen werden.

Die Stiefel/Handschuhe des Archivars enthüllen die Aura von Vecnas Sphäre der Verbannung.

Die Stiefel/Handschuhe des Himmelswächters lassen den Überlebenden Vecnas Aura sehen, wenn er Fliegen wirkt.

Ein kritischer Erfolg von 20 gewährt einen von zwei mächtigen magischen Gegenständen, die wie ein Perk verwendet werden können:

Das Auge von Vecna erlaubt es dem Benutzer, nach dem Verlassen eines Schließschranks für kurze Zeit zu verschwinden und gewährt ihm Eile.

Die Hand von Vecna ermöglicht es, sich von einem Schließschrank zu einem anderen zu teleportieren.

Wenn man das Glück hat, beide zu bekommen, kann man der Legende nach sogar ihre Fähigkeiten kombinieren. Die Gegenstände sind zwar mächtig, aber ihre Macht hat ihren Preis. Jedes Mal, wenn sie eingesetzt werden, verlieren die jeweiligen Spieler einen Gesundheitsstatus. Auf die unglücklichen Abenteurer, die eine Eins und damit einen kritischen Fehlschlag würfeln, wartet eine böse Überraschung.