Dead by Daylight: Entwickler-Statement zum Abgang von Leatherface

Die Entwickler von Dead by Daylight haben uns von XboxDynasty ein Statement zu den Gerüchten zum Abgang von Leatherface zugeschickt, worüber auch wir berichtet haben. Demnach wird Leatherface nicht aus dem Spiel entfernt.

„Vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt, euch mit den Gerüchten über den Weggang von Leatherface aus Dead by Daylight zu befassen. Wir können euch mitteilen, dass Leatherface tatsächlich ein Teil der Dead by Daylight Experience bleibt. Er hängt am Haken! Zögert nicht, uns jederzeit anzusprechen, um die Neuigkeiten zu untermauern. Wir sehen uns im Nebel!“