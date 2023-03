Dead by Daylight: Exklusives In-Game-Event mit Meet Your Maker

Autor:, in / Dead by Daylight

Dead by Daylight und Meet Your Maker vereinen sich für ein exklusives In-Game-Event.

Behaviour Interactive kündigt ein exklusives In-Game-Event zwischen ihrem bekanntesten Horrorspiel Dead by Daylight und ihrem kommenden Titel Meet Your Maker an.

Die Winde des Ödlands von Meet Your Maker wehen für eine begrenzte Zeit durch den Nebel, weswegen Spieler ab sofort von exklusiven Belohnungen und themenbezogenen Inhalten profitieren können.

Seit dem 14. März haben die Spieler von Dead by Daylight Zugang zu einem exklusiven In-Game-Event, das von der wertvollsten Ressource von Meet Your Maker inspiriert ist: Reines genetisches Material (GenMat).

Im Laufe dieses Events werden in verschiedenen Phasen einer Prüfung GenMat-Extraktoren auftauchen. Wer den GenMat-Zylinder einsammelt und lebendig entkommt, wird mit exklusiven Anhängern in der jeweiligen GenMat-Farbe belohnt.

Beim Start von Meet Your Maker am 04. April erhalten alle, die sowohl Dead by Daylight als auch Meet Your Maker auf derselben Plattform besitzen, exklusive Cross-Promotion-Inhalte in beiden Spielen. Die Belohnungen werden automatisch zur Verfügung stehen.

Die exklusiven Cross-Promotion-Belohnungen sind folgende:

Für Meet Your Maker Zwei Bausteine inspiriert vom MacMillan Anwesen Ein animierte Generator-Requisite Ein Paletten-Requisite Ein Kellerlicht-Requisite eine Auswahl an Abziehbildern wie Kratzspuren, Blutspuren, Neas Graffiti und mehr

Für Dead by Daylight Sehr seltener Pentekaths-Anzug für Meg Thomas Drei einzigartige Killerwaffen für den Fallensteller (Knirschenden Klinge, die Jägerin (Gezahnte Axt) und den Geist (Biomechanischer Stachel)



Meet Your Maker ist ein postapokalyptisches Ego-Shooter-Spiel, in dem jeder Level von Spieler für Spieler entworfen wird. Das Gameplay dreht sich um die Erschaffung und Infiltration von eigenständigen Levels, den sogenannten Außenposten. Die Spieler wechseln zwischen den Rollen, während sie verschlungene, labyrinthartige Außenposten voller Fallen und Wachen errichten und sich dann für einen methodischen, rasanten Kampf gegen die Kreationen anderer rüsten.