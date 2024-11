Dead by Daylight: Gemeinsam im Bluten

Autor:, in / Dead by Daylight

Dead by Daylight enthüllt ein neues Kapitel. Dead by Daylight: Doomed Course ist derzeit als Teil des öffentlichen Test-Builds auf Steam verfügbar.

Behaviour Interactive gibt bekannt, dass das neue Kapitel Dead by Daylight: Doomed Course ab dem 28. November verfügbar ist. Das Kapitel führt die Hundegebieterin, eine neue Killerin, und Taurie Cain, eine neue Überlebende, ein. Ab dem 05. November ist Doomed Course bereits über den öffentlichen Test-Build auf Steam verfügbar.

Der beste Freund jedes Killers

Die Killerin aus Doomed Course, die Hundegebieterin, auch bekannt als Portia Maye, gehört zu den tragischsten Charakteren im Dead by Daylight-Universum. Portia begann ihr Leben als neugieriges, gutherziges Mädchen, doch ihr Verstand wurde zerstört, als sie gezwungen wurde, die Folter und Ermordung ihres Vaters durch Piraten im 19. Jahrhundert mitzuerleben.

Von ihrem Hass verzehrt, wuchs sie allein auf der geheimnisvollen Insel Drachenzahn im Bermuda-Dreieck auf und widmete ihr Leben der Vergeltung gegen die Verantwortlichen der Ermordung ihres Vaters. Der einzige verbleibende Bezug zu ihrer Menschlichkeit ist die Bindung, die sie mit ihrem Hund Snug teilt, der ein Geschenk ihres Vaters war und ihr bei der Jagd hilft.

Als erster KI-gesteuerter tierischer Begleiter in Dead by Daylight wird Snug Portia dabei helfen, flüchtende Überlebende zu verfolgen, zu suchen und festzuhalten, damit sie ihre Ziele erreichen kann. Die Spieler haben verschiedene Befehle für ihren vierbeinigen Gefährten: Fass und Such. Der Befehl Fass lässt Snug nach vorn stürmen, wobei die Möglichkeit besteht, ihn für zusätzliche Kontrolle umzuleiten.

Wenn er einen Überlebenden erwischt, wird Snug ihn durch den Befehl Bring zur Hundegebieterin bringen. Der Befehl Such erzeugt zusätzlich einen Hundegespür-Radius, der sich erweitert, während Snug sich bewegt und dabei Überlebende aufspürt, die sich innerhalb seiner Reichweite befinden.

Die Jüngerin, die zum Opfer wurde

Ein Teil der Überlebenden in Dead by Daylight bewegt sich in einer moralischen Grauzone und von diesen wenigen geht niemand so gefährlich mit dieser Grenze um wie Taurie Cain.

Geboren und aufgewachsen in der Schwarzen Klaue, einem geheimen Kult, der sich dem Verständnis und der Verehrung des Entitus widmet, verlor Taurie ihre Mutter und ihren Bruder, als sie das Bluten erkundeten – eine Überschneidung zwischen unserer Welt und der Welt des Entitus.

Sie kehrte aus dem Bluten zurück und war sich mehr denn je sicher, dass ihr Schicksal darin lag, dem Entitus zu dienen. Doch als der Nebel schließlich kam, um sie zu holen, entdeckte sie, dass ihr Dienst nicht als Killer, sondern als Überlebende kommen würde.

Gemeinsam im Bluten

Trotz der Trennung durch Jahrhunderte verbindet die Geschichten der Hundegebieterin und Taurie Cain ein gemeinsamer Faden – einer, der sich durch einen Großteil der Lore von Dead by Daylight zieht – das Bluten.

Dieses Bluten, das als Überschneidung zwischen dem Reich des Entitus und unserer Welt angesehen wird, ermöglicht es denjenigen, die es wagen, in den Nebel einzutreten. Einige entkommen möglicherweise, aber jede Art von Kontakt mit dem Entitus hat Konsequenzen.

Vor ihrer Zeit in den Prüfungen untersuchte die Überlebende Haddie Kaur das Bluten auf der ganzen Welt für ihre Podcast-Serie „Harbinger of Hell“ und konnte zahlreiche Bluten an Orten in Dead by Daylight identifizieren, darunter das Crotus Prenn Asylum.

Für die Hundegebieterin und Taurie veränderte ihre Entdeckung des Bluten ihr Leben, trieb die eine in mörderischen Wahnsinn und die andere zu einem Leben, das dem Entitus gewidmet war.

Dead by Daylight: Doomed Course ist derzeit als Teil des öffentlichen Test-Builds auf Steam verfügbar. Die offizielle Veröffentlichung erfolgt am 28. November.