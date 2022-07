Dead by Daylight: Großes spielveränderndes Update ausgerollt

Autor:, in / Dead by Daylight

Dead by Daylight bringt ein großes spielveränderndes Update und einen neuen Archivband heraus.

Ab sofort erhält Dead by Daylight eines seiner größten Updates, das eine umfassende Überarbeitung des Gameplays beinhaltet, um das Spiel von Grund auf zu verändern.

Das Dead by Daylight-Team hat monatelang daran gearbeitet, das Spiel so fair wie möglich für alle Spieler und Spielerinnen zu gestalten, unabhängig von ihrer Erfahrung. Außerdem ist der Foliant 12 – Uneinigkeit – der neue Archivband mit Erinnerungen für Die Fäule und Jonah Vasquez, sowie ein neuer Spalt mit 70 Belohnungsstufen zum Freischalten – ebenfalls ab sofort erhältlich.

Das Dead by Daylight-Team hat auf das Feedback der Community gehört und sich auf drei Themen konzentriert, um das Spiel fairer und spannender zu machen: Verkürzung des Fortschritts, Verbessern der Killer und Ausbalancierung der Talente.

Ab heute wird ein neues Fortschrittssystem eingeführt, das die Zeit für den Charakterfortschritt um schätzungsweise 75 % verkürzt und ein einfacheres Experimentieren mit verschiedenen Charakteren und Builds ermöglicht.

Zusammen mit einem neuen Fortschrittssystem haben die Daten gezeigt, dass die Killer in Dead by Daylight benachteiligt waren. Um sicherzustellen, dass sich Killer während einer Prüfung auch wie eine konstante Bedrohung anfühlen, wurden einige leichte Balance-Verbesserungen für sie vorgenommen.

Unter anderem können sie Mauern und Paletten 10 % schneller durchbrechen und Generatoren 10 % schneller beschädigen. Die Abklingzeit für erfolgreiche Grundangriffe wurde ebenfalls um 10 % gesenkt, genau wie die Dauer des Geschwindigkeitsschubs, den Überlebende nach einem Treffer erhalten. Diese Änderungen werden den Killern dabei helfen, den Überlebenden während einer Prüfung das Leben schwer zu machen.

Schließlich wurde eine umfassende Überarbeitung von insgesamt 39 Talenten vorgenommen – darunter die am häufigsten verwendeten Talente sowohl für Killer als auch Überlebende. Einige Talente wurden sehr häufig in Prüfungen eingesetzt, was zu einer eintönigen Meta führte.

Daher wurden einige der meistgenutzten Talente abgeschwächt, während einige aus der Menge an Talenten von Dead by Daylight gestärkt wurden, was neue Alternativen ermöglicht.

„Unsere Community steht bei allem, was wir tun, im Mittelpunkt“, erklärt Matthew Spriggens, Design Director für Dead by Daylight. „Dies ist das umfangreichste Update, das wir je gemacht haben, und alles dient dazu, unser Spiel und das Spielerlebnis zu verbessern. Es ist ein sehr bewusster Umbruch und wir hoffen, dass die Trials dadurch noch spannender werden.“

Ein neuer Foliant: Uneinigkeit: Dead by Daylight’s Uneinigkeit-Spalt ist jetzt geöffnet, inklusive zeitlich begrenzter kosmetischer Gegenstände und Glücksbringern aus den Erinnerungen von Die Fäule, Jonah Vasquez, Claudette Morel und Die Krankenschwester.

Im Uneinigkeit-Spalt können Spieler und Spielerinnen über 60 kosmetische Gegenstände im Wert von 20.000 Aurazellen über die Free und Premium Tracks verdienen, die sie für immer behalten können, auch nachdem der Spalt geschlossen wurde.

Foliant 12: Uneinigkeit ist ab sofort auf Steam, PS5, PS4, Xbox One, Xbox Series X|S, Epic Games Store, Windows Store, Nintendo Switch und Stadia erhältlich.