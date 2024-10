Dead by Daylight: Halloween-Horror im Oktober

Autor:, in / Dead by Daylight

Behaviour Interactive kündigt das diesjährige Halloween-Event Spuk in Dead by Daylight an. Das im Oktober stattfindende Event führt zusätzlich einen neuen Folianten und neue Kosmetik-Items in Dead by Daylight ein.

Spuk in Dead by Daylight

Das Spuk in Dead by Daylight-Event findet im Zeitraum vom 17. Oktober bis zum 07. November 2024 bereits zum dritten Mal statt und steht im Mittelpunkt der Halloween-Feierlichkeiten von Dead by Daylight.

In der neuesten Ausgabe des Events kehrt das Leerereich wieder zurück und wird eine größere Rolle spielen als je zuvor. Dieses Jahr gibt es nicht nur mehr Portale in das Reich, sondern die Portale können zusätzlich auch nicht mehr geschlossen werden, sobald sie einmal geöffnet wurden. Die Energie des Leerereichs muss gesammelt werden, um die Portale zu öffnen. Sobald sich Spieler in den Portalen befinden, können sie Energie ausgeben, um neue Leerereich-Gegenstände zu erschaffen, die dabei helfen können, das Blatt in der jeweiligen Prüfung zu wenden. Um die Spannung zu erhöhen, können nun zum ersten Mal Killer-Talente im Leerereich eingesetzt werden.

Fortsetzung zu Castlevania

Nachdem Castlevania seinen Weg in das Reich des Entitus gefunden hat, gibt es im Folianten 21: DOMINUS noch mehr Geschichten, Outfits und Belohnungen aus dem unsterblichen Franchise.

DOMINUS ist eine Hommage an Castlevania mit besonderem Schwerpunkt auf den beliebten Nintendo DS-Titeln der Reihe. In DOMINUS gibt es Erinnerungen, die tiefer in die Geschichte von Trevor Belmont und Dracula eindringen, in der beide versuchen, Alucard für ihre Seite zu rekrutieren. In einer Dead by Daylight-Premiere wird jedes Outfit, jeder Glücksbringer, jedes Banner und jedes Abzeichen, das in DOMINUS verfügbar ist, auch thematisch zu Castlevania oder Gothic Horror passen, einschließlich des legendären Soma Cruz-Outfits für Trevor und des legendären Blutige Wahre Gestalt-Outfits für Dracula, zusammen mit dem jeweils passenden Mori.

Fäden des Grauens

Ab dem 17. Oktober und für die Dauer des Spuk in Dead by Daylight-Events gibt es neue Ergänzungen zur Leereraum-Sammlung. In diesem Jahr können Spieler Outfits für Kate Denson, Adam Francis und Zarina Kassir sowie das erste Killer-Outfit der Sammlung für die Seuche erhalten.

Die Süßes und Saures-Sammlung enthält ein Gruppenkostüm für Sable Ward und Mikaela Reid. Sable schlüpft in die Rolle einer Hexe und Mikaela in die Rolle ihres katzenartigen Vertrauten. Die Sammlung enthält außerdem Outfits für Yun-Jin und den Trickster, die beide über das Event verdient werden können und zeitlich begrenzt erhältlich sind.

Auch die bei den Fans beliebte Heilige Fäule-Sammlung kehrt zurück und ist ab dem 07. Oktober mit neuen Looks für das Schwein, den Good Guy, den Todesboten und viele weiteren Charakteren verfügbar.

Die Alien-Sammlung bietet mit dem Juggernaut Xenomorph sowie dem ikonischen Druckanzug für Ellen Ripley zwei neue Outfits. Beide neuen Outfits werden ab dem 07. November erhältlich sein.

Vom 17. Oktober bis zum 07. November 2024 können Spieler am Spuk in Dead by Daylight-Event teilnehmen.