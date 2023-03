Dead by Daylight: Interview über die Zukunft des Horrorspiels

Autor:, in / Dead by Daylight

Vor einigen Wochen haben wir zahlreiche Fragen zu Dead by Daylight zusammengestellt und die Entwickler um ein Interview gebeten.

Einige Wochen später konnte der viel beschäftigte Creative Director, Dave Richard, etwas Zeit einräumen und war bereit für das Interview – auch, wenn dabei einige unserer hartnäckigen Fragen unbeantwortet blieben.

Bitte stellen Sie sich vor und erklären Sie den Lesern von XboxDynasty.de, was Ihre Aufgabe ist.

Mein Name ist Dave Richard und ich bin der Creative Director von Dead by Daylight.

Woher kommen die Inspirationen/Ideen für den nächsten DLC?

Wir spielen schon seit einiger Zeit mit dem Gedanken, Technologie ins Spiel zu integrieren. Wir lieben die Vorstellung, dass etwas so Allgegenwärtiges und Unscheinbares wie Technologie – und neuerdings auch Drohnen – in den falschen Händen einem dunklen und makabren Zweck dienen kann. Wir haben mit der Schädelhändlerin das perfekte Match gefunden – einer hochintelligenten Jägerin und Tüftlerin.

Was sind Ihre Kriterien für die Auswahl der nächsten Figur und des nächsten Killers?

Ich kann zwar nicht zu viel verraten, aber ich kann euch sagen, dass wir immer bestrebt sind, die Grenzen des Horrors auszutesten.

Wie lange dauert es von der Ideenfindung bis zur ersten Konzeptzeichnung?

Das kann natürlich variieren, aber normalerweise dauert es ein paar Wochen. Sobald wir die ersten Konzeptzeichnungen haben, dauert es noch einige Wochen mehr, bis wir das fertige Produkt haben, das man im Spiel sieht.

Finden auch Playtests für die DLCs statt und wie kann man daran teilnehmen?

Ein paar Wochen vor dem offiziellen Start eines Kapitels kann dieses auf dem PTB (Public Test Build) ausprobiert werden, der für alle verfügbar ist.

Beziehen Sie die Community in die Entwicklung des nächsten DLCs ein? Welche Herausforderungen sind damit verbunden?

Der Input der Community ist uns sehr wichtig. Die Entwicklung der Kapitel wird zwar nicht außerhalb des Teams geteilt, aber wir wenden uns an wichtige Community-Mitglieder oder unsere Nebelflüsterer, um uns von ihnen beraten zu lassen. Wir freuen uns auch über die Meinung der Community und berücksichtigen ihr Feedback, sobald der PTB öffentlich ist. Wir versuchen dann, so viele Änderungen wie möglich für den Start eines Kapitels zu implementieren. Unser Ziel ist es immer, ein möglichst ausgewogenes Spielerlebnis für unsere Fans zu schaffen.

Bei den meisten Spotlight-Trailern wurde ein sehr prägnanter Sprecher eingesetzt, um über die DLCs zu sprechen. Als er nicht mehr die Stimme für einige DLCs war, wurde die Community laut und wollte ihn zurückhaben. Die Community ist sehr dankbar für die Bemühungen um die Rückkehr des Sprechers. Die Frage ist jedoch: Was war der Grund dafür, dass der Sprecher bei einigen Trailern plötzlich nicht mehr zu hören war?

Zu den Beziehungen zu externen Partnern kann ich leider nichts sagen.

Einige Lizenzen für Horrorfilme stehen noch aus, die für weitere DLCs genutzt werden könnten. Welche Hürden birgt ein Lizenzvertrag? Warum können nicht alle Wünsche der Community erfüllt werden?

Die Lizenzvergabe ist ein schwieriges Unterfangen. Es kann Monate und manchmal Jahre dauern, bis eine Vereinbarung unterzeichnet wird – es ist also ein langwieriger und komplexer Prozess. Wir würden zwar gerne allen Wünschen unserer Community nachkommen, aber das ist vielleicht nicht immer möglich. Aber wie immer kann ich sagen, dass wir sehr spannende Projekte auf Lager haben.

Wird es einen weiteren lizenzierten DLC geben?

Dazu kann ich mich nicht äußern. Nächste Frage!

Wenn das Team eine Lizenz frei wählen könnte, welche wäre es dann?

Es gibt so viele fantastische Lizenzen, die wir implementieren wollen! Es wäre zu schwierig, sie auf eine einzige Lizenz zu beschränken… Mit anderen Worten: STAY TUNED!

Wie wird das Gameplay eines zukünftigen DLCs an den Killer und den Überlebenden angepasst sein?

Ich kann zwar nicht sagen, was in das Dead by Daylight-Universum kommen wird, aber ich kann euch sagen, dass es immer unser Ziel ist, unsere Spielmechaniken und Charaktere zu erweitern und zu verbessern.

Wird es früher oder später einen Kampf zwischen 2 Killern und 8 Überlebenden geben?

Tut mir leid, das kann ich im Moment nicht beantworten!

Was hält das Team von einem Dead By Daylight 2?

Ich kann nicht für das gesamte Team sprechen, aber wir haben noch immer so viel Liebe und spannende Projekte für Dead by Daylight. Solange die Leute immer noch Spaß daran haben, Dead by Daylight zu spielen, werden wir weiterhin tolle neue Inhalte für das Spiel entwickeln!

Ihr habt euch entschieden, euer Spiel im Xbox Game Pass zu veröffentlichen, wofür ihr von den Xbox-Fans gefeiert werdet, aber was war der Grund für diese Entscheidung?

Unser Ziel ist es, Dead by Daylight so vielen Leuten wie möglich leicht zugänglich zu machen. Dass es zusammen mit all den anderen großartigen Spielen im Xbox Game Pass verfügbar ist, macht Sinn, und wir freuen uns, dass die Xbox-Fans dieses Angebot in vollem Umfang nutzen.

Dank Xbox Game Pass Ultimate erhalten alle Abonnenten monatlich neue kostenlose Perks in Form von neuen Spielinhalten. Können wir hier Perks für Ihr Spiel erwarten?

Ich kann das leider nicht kommentieren.

Okay, irgendwelche letzten Worte?

Ich danke euch allen für eure Liebe gegenüber unserem Spiel. Das Jahr 2023 wird episch – also haltet die Augen offen!