Dead by Daylight: Interview zur Five Nights at Freddy’s Kollaboration

Heute gibt es ein weiteres Interview auf XboxDynasty! Dabei geht es um die Kollaboration zwischen Dead by Daylight und Five Nights at Freddy’s.

Wir von XboxDynasty hatten die einmalige Möglichkeit Behaviour einige Fragen zu Dead by Daylight und ihrer neuesten Kollaboration zu stellen. Beantwortet wurden diese durch Mathieu Côté, Head of Partnerships bei Behaviour Interactive.

Warum haben Sie Five Nights at Freddy’s als nächstes Franchise für Dead by Daylight ausgewählt?

Five Nights at Freddy’s ist zweifelsohne das am meisten nachgefragte Franchise in der Geschichte von Dead by Daylight gewesen. In unserer Spieler-Umfrage stand es immer wieder auf der Liste der meistgewünschten Lizenzen. Deswegen sind wir einfach sehr glücklich darüber, dass wir FNAF in die Welt von Dead by Daylight bringen können.

Wie war die Zusammenarbeit mit dem FNaF-Team – gab es besondere kreative Herausforderungen?

Wie jede Zusammenarbeit, die wir eingehen, fühlt sich auch diese wie unsere wichtigste an. Deswegen wollen wir sicherstellen, dass sich unsere Partner respektiert und gehört fühlen, sodass beide Parteien mit dem Ergebnis zufrieden sind. Das Tolle an der FNAF ist, dass ihr Gründer Scott Cawthon im Grunde eine Ein-Mann-Show betreibt. Wir standen also in direktem Kontakt mit ihm und haben gemeinsam an einem Kapitel gearbeitet, das sich sehr nach FNAF UND Dead by Daylight anfühlt. Das hat zu einigen sehr interessanten Diskussionen darüber geführt, wie man die sehr unterschiedlichen Spielstile von FNAF und DbD anpassen kann – aber ich glaube, wir habeb es geschafft, das umzusetzen.

Welche Figuren oder Elemente aus Five Nights at Freddy’s werden wir in Dead by Daylight wiedersehen?

Im neuen Dead by Daylight-Kapitel wird Springtrap, The Animatronic, als neuer Killer auftreten. Er ist der große Bösewicht im FNAF-Universum und wir freuen uns sehr darüber, dass die Fans zum ersten Mal in DbD in seine Rolle schlüpfen können!

Im FNAF Kapitel gibt es zwar keinen neuen Überlebenden, aber wir freuen uns sehr, dass wir eine neue Karte vorstellen können, die von der kultigen Freddy’s Fazbear Pizza inspiriert ist! Diese Karte macht einfach viel Spaß und hält eine Menge Easter Eggs für die Fans bereit, die es zu entdecken gilt. Außerdem haben wir jetzt ein neues Warteschlangensystem, das ab sofort bei jeder neuen Veröffentlichung zum Einsatz kommt und es den Spieler ermöglicht, speziell auf dieser neuen Karte zu spielen.

Wie haben Sie den charakteristischen Horror-Stil von FNaF in das Gameplay und Design von DbD integriert?

Wie bereits erwähnt, sind FNAF und DbD vom Spielstil her ziemlich gegensätzlich; bei FNAF geht es um das Verwalten von Ressourcen und bei DbD um die Flucht und das Überleben. Auch wenn ich meine Antworten an dieser Stelle vage halten muss, denke ich, dass das Team eine großartige Arbeit dabei geleistet hat, Elemente aus FNAF in DbD hat einfließen zu lassen. So wird das Ganze zu einem einzigartigen Erlebnis. Was den Stil angeht, so ähneln sich FNAF und DbD insofern, als dass beide Welten düstere und unheimliche Elemente enthalten.

Welche neuen Mechanismen oder besonderen Eigenschaften bringt der FNaF-Charakter im Vergleich zu früheren Killern oder Überlebenden mit?

Auch wenn es noch zu früh ist, um ins Details zu gehen, kann ich euch jetzt schon sagen, dass ich glaube, die Spieler werden die Fähigkeiten und Perks, die wir Springtrap gegeben haben, lieben. Wir werden in den kommenden Wochen weitere Informationen bekannt geben, und dann würde ich eure Frage gerne noch einmal beantworten.

Wird es auch eine neue Karte geben? Wenn ja, welche ikonischen Orte aus FNaF werden wieder auftauchen?

Ich denke, die Spieler werden die neue Karte, die von Freddy’s Fazbear Pizza inspiriert ist, ziemlich kultig finden. Das Layout eines Fast-Food-Restaurants ist perfekt für die Verfolgungsjagd; außerdem haben wir eine Menge Easter Eggs und Anspielungen auf FNAF eingebaut… Ich freue mich sehr darauf, dass die Community sie findet!

Welche Rolle spielt die Community bei der Entscheidung für solche Crossover – wie sehr beeinflussen die Wünsche der Fans die Auswahl?

Sehr viel sogar. Wir bemühen uns, so viel wie möglich zuzuhören und unseren Fans zu geben, was sie wollen. Das heißt, wir können es nicht immer allen recht machen – aber wir haben unsere Community immer im Blick, wenn wir Dead by Daylight etwas Neues hinzufügen. Ich kann euch sagen, dass ich morgens meistens mit der Frage aufwache: „Wie können wir das noch toppen“? Und wie können wir unsere Fans immer wieder überraschen? Also ja, unsere Community ist für uns von größter Bedeutung.

Gab es technische Hürden bei der Realisierung der Animatronics in der Dead by Daylight-Engine?

Ich kann zwar keine Einzelheiten verraten – aber wie immer, wenn man eine Lizenz mitbringt, gibt es Hürden zu überwinden. Wir arbeiten mit etwas, das jemandem sehr am Herzen liegt – es ist ihr „Baby“, ihr ganzer Stolz – und das bringt gewisse Einschränkungen mit sich, mit denen wir arbeiten müssen. Wie ich bereits erwähnt habe, fühlt sich jedes Kapitel so an, als wäre es unser wichtigstes – und die Zusammenarbeit mit den Lizenzgebern ist ein so angenehmer Prozess der Zusammenarbeit. Aber ja, es läuft nicht immer reibungslos, denn wir müssen uns anpassen.

Was können eingefleischte FNaF-Fans von dieser Zusammenarbeit erwarten – Nostalgie oder neue Interpretationen?

Ich denke, die FNAF-Fans können eine Mischung aus beidem erwarten. Ich denke, sie werden es zu schätzen wissen, dass wir dem Franchise, das sie lieben und für das sie sich begeistern, treu geblieben sind – und ihr gleichzeitig unsere eigene Interpretation gegeben haben.

Können Sie irgendwelche Hinweise auf zukünftige Kooperationen oder ähnliche Projekte geben?

Das kann ich leider nicht explizit sagen. Falls jedoch XboxDynasty-Fans unseren PAX-Stream nicht gesehen haben, lade ich sie ein, dies zu tun, da wir einige Hinweise auf eine zukünftige Zusammenarbeit gegeben haben.