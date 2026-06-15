Dead by Daylight: Jubiläum bringt Jason, neue Modi und Grafik-Überarbeitung

Zum zehnjährigen Jubiläum von Dead by Daylight hat Behaviour Interactive auf einem Fan-Event in Montréal zahlreiche neue Inhalte und langfristige Pläne für den Horror-Multiplayer vorgestellt. Die Präsentation zeigte dabei, dass das Studio auch für das kommende Jahrzehnt auf große Kooperationen und neue Eigenkreationen setzt.

Im Mittelpunkt stand die Vorstellung des nächsten Kapitels. Mit Jason Voorhees findet eine der bekanntesten Horrorfiguren überhaupt nach jahrelanger Fan-Nachfrage ihren Weg in den Nebel. Dead by Daylight: Jason erscheint bereits am 16. Juni für alle Plattformen.

Kurz darauf folgt mit Dead by Daylight: The Life Road ein neues Kapitel, das den originalen Überlebenden Shane Wiigwaas einführt. Dabei handelt es sich um den ersten indigenen Überlebenden in der Geschichte des Spiels. Die Veröffentlichung ist für den 25. Juni auf allen Plattformen geplant.

Auch für die zweite Jahreshälfte wurden weitere Inhalte angekündigt. Im August erscheint mit Dead by Daylight: Chorus of Sin das erste Kapitel, das vollständig gemeinsam mit der Community entwickelt wurde. Anschließend soll im November die Horrorfigur Art the Clown aus der Terrifier-Reihe als Teil von Dead by Daylight: Terrifier in das Spiel aufgenommen werden.

Darüber hinaus gewährte Behaviour Interactive bereits einen ersten Ausblick auf das Jahr 2027. Dann soll mit einer Kapiteladaption von The Casting of Frank Stone erstmals der erste narrative Titel aus dem Dead-by-Daylight-Universum direkt als Spielkapitel umgesetzt werden.

Mit den angekündigten Inhalten setzt das Studio seine Strategie fort, bekannte Horror-Lizenzen mit eigenen Figuren und Geschichten zu verbinden und das Universum von Dead by Daylight kontinuierlich auszubauen.

Darüber hinaus stellte Behaviour Interactive eines der bislang ambitioniertesten Gameplay-Projekte in der Geschichte von Dead by Daylight vor. Für 2027 ist eine umfassende visuelle Überarbeitung geplant, die Charaktermodelle, Animationen, Karten und Umgebungen modernisieren soll.

Neben realistischeren Gesichtsanimationen und erweiterten Bewegungsabläufen werden auch Beleuchtung, Schatten, Texturen sowie Nebel- und Dunst-Effekte überarbeitet. Erstmals sollen zudem dynamische Wettersysteme mit leichtem Regen, Starkregen und Stürmen Einzug halten. Parallel dazu erhalten die entsprechenden Originalcharaktere nach und nach neue Sprachaufnahmen.

Auch beim Gameplay sind größere Erweiterungen vorgesehen. Das Entwicklerteam arbeitet an zusätzlichen Spielmodi, darunter ein 1v1-Modus sowie ein Zombie-Modus. Gleichzeitig soll Dead by Daylight künftig offiziell für Sandbox-Modding geöffnet werden. Dafür entwickelt Behaviour Interactive Werkzeuge, mit denen die Community eigene Karten, Spielmodi und weitere Inhalte erstellen und teilen kann.

Ein weiteres Update gab es zum bereits angekündigten Dead by Daylight-Kinofilm. Executive Vice President Stephen Mulrooney präsentierte gemeinsam mit Blumhouse-Produzent Jason Blum den aktuellen Stand des Projekts. Das Drehbuch stammt von Alexandre Aja und David Leslie Johnson-McGoldrick, während Thordur Palsson offiziell als Regisseur vorgestellt wurde.

Weiterhin präsentierte das Studio zahlreiche neue kosmetische Inhalte und Kooperationen. Dazu gehören die Jubiläums-Sammlung „Schwarzes Bankett“, die „Sonnenfleisch-Opfer“-Kollektion, ein neues Eddie-Outfit für die Jägerin zum 50-jährigen Jubiläum von Iron Maiden sowie eine von Ice Nine Kills inspirierte Sammlung.

Auch bestehende Kooperationen werden erweitert: Die The Walking Dead-Kollektion erhält Glenn und Negan als legendäre Outfits für Rick, während Cheryl mit einem neuen Outfit zu Hinako Shimizu aus Silent Hill f wird.

Für besondere Aufmerksamkeit sorgte schließlich die Ankündigung einer offiziellen Scooby-Doo-Kollektion, die die beliebten Figuren erstmals nach Dead by Daylight bringt. Ergänzt wird das Line-up im Oktober durch eine neue Diablo-Kollektion, die weitere dämonische Inhalte in den Nebel einführt.