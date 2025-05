Dead by Daylight: Jubiläum mit The Witcher und Five Nights at Freddys

Autor:, in / Dead by Daylight

Dead by Daylight feiert neunjähriges Jubiläum mit Five Nights at Freddys und The Witcher

Behaviour Interactive gab heute auf der PAX East die Pläne für das kommende Jahr von Dead by Daylight bekannt.

Zu den wichtigsten Ankündigungen gehörten neue Details zu Five Nights at Freddy’s als diesjähriges neuntes Jubiläumskapitel, ein erster Blick auf die bald erscheinende The Witcher-Sammlung und ein wichtiges Update über den Fokus des Teams auf Quality of Life.

Five Nights at Freddy’s x Dead by Daylight

Dead by Daylight erweitert die große Liste an Horror-Ikonen aus Film und Spiel und enthüllt, dass Springtrap aus Five Nights at Freddy’s der neueste Killer im Spiel wird.

Die Aufnahme des beliebten Franchise in Dead by Daylight markiert einen bedeutenden Moment für den asymmetrischen Multiplayer, denn Five Nights at Freddy’s ist die meistgefragte Lizenz in der Geschichte des Spiels. Darüber hinaus verleiht die Einführung von Springtrap in das Spiel der Kollaboration einen einzigartigen Aspekt, da es das erste Mal ist, dass dieser Charakter spielbar ist.

Während einige Details noch bis zum kommenden Official Five Nights at Freddy’s-Livestream von Dead by Daylight geheim gehalten werden, konnte das Team den Zuschauer einen kleinen Vorgeschmack bieten.

Als Teil der Kapitel-Sammlung wird ein legendäres Springtrap-Outfit veröffentlicht, mit dem die Spieler die Yellow Rabbit-Version des Charakters verkörpern können, die von Matthew Lillard in der Blumhouse-Adaption dargestellt wird. Es wurde auch bekanntgegeben, dass Lillard sein Ebenbild zur Verfügung stellt und dem Charakter die Stimme für das Outfit leiht. Das Kapitel enthält außerdem die neue Karte Freddy Fazbear’s Pizza, auf der es Easter Eggs und Überraschungen für die Fans zu entdecken gibt.

Spieler können den neuen Killer und die neue Karte bald testen.

Willkommen, Weißer Wolf

Wenn es um Fantasy-Spiele geht, gibt es kaum eine Welt und Charaktere, die bei Spieler mehr Anklang finden als die von The Witcher.

Mit der neu angekündigten The Witcher-Sammlung von Dead by Daylight können Fans nun in den Nebel eintauchen und dabei Outfits tragen, die von den legendären Charakteren des Spiels inspiriert sind, darunter auch der Hexer selbst, Geralt von Riva.

„Unser Favorit in der Kollektion ist natürlich Geralts legendäres Outfit für Vittorio Toscano“, sagt Rose Li, Product Director bei Dead by Daylight. „Es ermöglicht den Spieler nicht nur, das exakte Aussehen des Weißen Wolfs anzunehmen, sondern wir haben auch einige wirklich nette Details als Teil dieses Outfits hinzugefügt. Geralt wird einzigartige Lobby-Animationen haben, und das Beste von allem ist, dass der Original-Synchronsprecher, Doug Cockle, brandneue Sprachaufnahmen für unser Spiel gemacht hat.“

Die The Witcher-Sammlung enthält außerdem die sehr seltenen Outfits Yennefer, Ciri, Triss und Eredin. Die Sammlung wird ab dem 03. Juni erhältlich sein.

Die Boulet Brothers werden Teil von Dead by Daylight

Nach der Dead by Daylight-Episode von Dragula im letzten Jahr erhalten nun auch die Boulet Brothers ihre eigene Sammlung im Spiel. Sie wird zwei Ensembles enthalten, darunter das Winter Warrior Outfit für die Jägerin und das Boulet Brothers Artist Outfit für die Künstlerin, inspiriert von den Boulet Brothers selbst.

Die Boulet Brothers-Sammlung wird ab dem 08. Juli erhältlich sein.

Quality of Life

Langjährige Fans von Dead by Daylight bekamen auch einen Einblick in das erneute Engagement des Teams für Quality of Life-Updates, welche Anfang 2025 begannen und bis zum Ende des Jahres fortgesetzt werden.

Anfang des Jahres kündigte das Team an mehrere Veröffentlichungen von Inhalten um etwa drei Wochen zu verschieben, damit sie sich ausschließlich auf Fehlerbehebungen und Updates konzentrieren können. Das Feedback der Community sollte hierfür berücksichtigt und das Spielerlebnis insgesamt verbessert werden.

Der erste Teil der Initiative, die im Juni endet, umfasst alles von neuen Gamma-Einstellungen über eine Reihe von Updates zur Verhinderung von Exploits bis hin zu einer vollständigen Überarbeitung der Archive. In den folgenden Monaten stehen Updates im Mittelpunkt, die es den Spieler ermöglichen, mehr Zuschauer zu ihren benutzerdefinierten Matches hinzuzufügen und sogar Matches zu spielen, während sie sich für Events in die Warteschlange einreihen. Ein Rebalancing der Funktionsweise von Karten und Schlüsselgegenständen, eine Überarbeitung des MMR, neue Anti-Cheat-Maßnahmen und Maßnahmen zur Reduzierung von Camping, Slugging und Tunneling während der Trials stehen ebenfalls auf dem Plan für diesen Zeitraum.

Ein eigenes Kapitel wählen

Creative Director Dave Richard teilte mit, dass das Team zum ersten Mal in der Geschichte von Dead by Daylight ein komplettes Kapitel zusammen mit der Community entwickeln wird, das vollständig auf deren Entscheidungen basiert.

Dieses Original-Kapitel, das im Jahr 2026 veröffentlicht werden soll, wird sowohl einen Killer als auch einen Überlebenden enthalten. Deren Aussehen, Geschichte und Gameplay werden von den Spieler durch eine Reihe von Entscheidungen bestimmt.

In echter Choose Your Own Adventure-Manier wird jede Wahl eine Reihe neuer Optionen hervorbringen, während sich die Charaktere weiterentwickeln. Spieler werden sogar die Möglichkeit haben, den Kurs mit einer cleveren Change Your Fate-Mechanik zu korrigieren. Die Aktivierung wird sich über den gesamten Vorproduktions- und Produktionszyklus des neuen Kapitels erstrecken.