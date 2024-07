Dead by Daylight: Juli-Roadmap mit Lara Croft und mehr

Autor:, in / Dead by Daylight

In der Juli-Roadmap für Dead by Daylight befindet sich das neue Kapitel mit Lara Croft und mehr.

Für das asymmetrische Multiplayer-Horrorspiel Dead By Daylight hat Behaviour Interactive eine Roadmap veröffentlicht. Sie zeigt, was im Juli im Spiel ansteht.

Während in dieser Woche nur die Waterfront Massacre Collection als kosmetischer Gegenstand zurückkehrt, können sich Spieler in den Wochen darauf auf ein neues Kapitel mit einer neuen Überlebenden freuen: die berühmte Archäologin Lara Croft. Sie am 16. Juli mit dem neuen Kapitel spielbar sein.

In der dritten Woche wird weiterhin mit 2vs8 ein neuer Spielmodus freigeschaltet.