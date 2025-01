Dead by Daylight: Kollaboration mit Horror-Manga-Zeichner Junji Ito

Autor:, in / Dead by Daylight

Dead by Daylight veröffentlicht Kollaboration mit Horror-Manga-Zeichner Junji Ito:

Behaviour Interactive gibt bekannt, dass eine Sammlung in Dead by Daylight in Kollaboration mit dem Horror-Manga-Zeichner Junji Ito veröffentlicht wird.

Mit der Junji Ito Sammlung, die heute erscheint, würdigt Dead by Daylight seine Arbeiten mit acht Outfits, die von einigen seiner denkwürdigsten Charaktere inspiriert sind. Die Kollektion soll langjährigen Fans und auch einem neuen Publikum die Möglichkeit bieten, Itos Kreationen zu erleben.

Junji Ito x Dead by Daylight

Seit 1987 versetzt Ito Leser mit seinen makabren Geschichten und schaurigen Illustrationen in Angst und Schrecken und hat sich dabei einen Ruf als eine der einflussreichsten Stimmen im Bereich Horror-Manga verdient.

Die surrealen, psychologischen und stets visuell fesselnden Geschichten von Ito wurden mit vier Eisner Awards für kreative Leistungen in amerikanischen Comics ausgezeichnet. Genauso wie Dead by Daylight jeden Aspekt des Horrors durch eine Reihe von originellen und ikonischen Charakteren beleuchtet, erforscht Ito in seinem Werk mehrere Horror-Subgenres wie Body Horror, kosmischen Horror, schwarze Komödien und mehr.

Von einer menschlichen Marionette, die an Fäden durch die Welt gezogen wird, bis hin zu einem Mann, der in der Lage ist, Nägel zu produzieren und aus seinem Mund zu spucken, reichen Itos Charaktere vom Beunruhigenden bis zum Undenkbaren. So passen sie zum Rest der gequälten Seelen aus dem Nebel.

„Dieses Mal hatte ich die Gelegenheit, Dead by Daylight zu spielen. Die von mir erschaffenen Figuren werden zu Killern und tun im Spiel einige sehr schreckliche Dinge. Es war sehr bewegend zu sehen, dass sie noch furchterregendere Charaktere geworden sind, nachdem ich sie aus meinen Händen gegeben habe“, so Ito.

Dunkle Inspirationen

Fans von Itos Werken werden eine Neuinterpretation ihrer Lieblingscharaktere als Outfits in Dead by Daylight wiederfinden. Einige wurden direkt von der Buchseite ins Spiel übernommen, während andere als Inspiration dienen, um bestehende Charaktere zu verwandeln.

Miss Fuchi – Legendäres Outfit für die Künstlerin, aus den Geschichten Rumours und Fashion Model

Tomie – Legendäres Outfit für das Gespenst, entnommen aus der Geschichte Tomie

Hikizuris dunkle Vergangenheit – Sehr seltenes Outfit für die Zwillinge, inspiriert von The Bizarre Hikizuri-Siblings: The Séance

Soichi’s Pary Clothes – Sehr seltenes Outfit für den Trickster, inspiriert von der Figur Soichi Tsujii aus mehreren Geschichten

Die Qualen der Halbgeister – Sehr seltenes Outfit für die Dredsche, inspiriert von der Geschichte The Mysterious Tunnel

Tsukiko’s Uniform – Sehr seltenes Outfit für Yui Kimura, inspiriert von der Geschichte Tomie.

Terumi’s Fame – Sehr seltenes Outfit für Yun-Jin Lee, inspiriert von der Geschichte The Hanging Balloons

Puppet’s Troubled Ballet – Sehr seltenes Outfit für Kate Denson, inspiriert von der Geschichte Marionette Mansion

Hier gibt es den Trailer zu sehen: